Mozione per il riconoscimento dei crimini fascisti in Jugoslavia

“Riconoscimento ufficiale dei crimini fascisti nell’ottantesimo anniversario dell’invasione della Jugoslavia - aprile 1941”. Recita così il titolo della mozione presentata dal Sindaco di San Vito al Tagliamento, Antonio Di Bisceglie, e dalla Giunta in vista della seduta del Consiglio comunale in calendario per giovedì 29 aprile (in modalità video conferenza).



Il documento parte dalla premessa che quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario dell’invasione della Jugoslavia da parte dell’esercito italiano, avvenuta il 6 aprile 1941. Durante l’occupazione nazifascita e fino alla Liberazione nel 1945, in questo territorio si contano circa un milione di morti. Nella mozione si riporta che “il regime fascista ha contribuito a queste morti con l’aggressione militare e il coinvolgimento in operazioni di sterminio, in fucilazioni di prigionieri e ostaggi, in rappresaglie, rastrellamenti e campi di concentramento, nei quali sono stati internati circa centomila jugoslavi”.



Per questo, a ottant’anni dall’invasione nazi-fascista della Jugoslavia,(Italia, Slovenia e Croazia), tra cui spiccano alcuni dei massimi esperti sul tema, hanno firmato un documento - citato nella mozione - inviato al presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio dei ministri, al Senato, alla Camera, al Ministero della Difesa e a quello degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Si tratta diLa mozione va in tal senso, proprio nel “sostenere l’appello degli storici” e “fa propria la necessità di riconoscimento ufficiale dei crimini fascisti perpetrati a seguito della invasione della Jugoslavia del 6 aprile 1941”. Il documento che andrà in Consiglio comunale inoltre impegna l’Ente “aper la piena comprensione dei processi storici, onde favorire la costruzione di una Europa riconciliata di pace e di cooperazione”.In questo contesto si dà notizia della conferenza organizzata dall’Amministrazione comunale che avrà come ospite, professore ordinario di Storia moderna e direttore del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, sul tema: “. L’incontro si terrà in sala consiliare, con inizio alle ore 18, in presenza e in streaming sul canale YouTube del Comune di San Vito al Tagliamento.