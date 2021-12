Mozioni Pro Vaccini a Fiume Veneto

Durante l’ultimo Consiglio Comunale del 30 dicembre scorso sono state discusse due mozioni sulla campagna vaccinale e informativa sul COVID 19.



La prima, presentata dai gruppi di centrosinistra PD-Fiume Futura, mirava a sostenere da parte del municipio la campagna vaccinale; la seconda, presentata dalla maggioranza Flumen e Lega aveva l’obiettivo di favorire l’accesso dei cittadini alle informazioni utili a una scelta consapevole.



Entrambe le mozioni sono state votate all’unanimità dai presenti.



“Si è discusso a lungo - dichiara il Sindaco Jessica Canton - su due documenti che, seppur trattando il medesimo argomento, ovvero la campagna informativa e vaccinale, avevano dei focus differenti. La maggioranza riteneva doveroso ricordare il lavoro svolto in questi due anni di pandemia dall’amministrazione comunale e la necessità di facilitare l’accesso alle informazioni ufficiali per consentire una scelta consapevole sui vaccini da parte dei cittadini che ancora non avessero deciso, anche attraverso una richiesta di forte collaborazione con l’Azienda Sanitaria. Le opposizioni hanno proposto l’impegno nel potenziare il sostegno alla campagna vaccinale da parte dell’ente comunale, attraverso una serie di iniziative, in primo luogo di comunicazione, che nei prossimi giorni dovranno essere sviluppate nel concreto. Sebbene non ci sia stata convergenza nel definire un testo unico, siamo soddisfatti di aver trovato un punto di equilibrio che ha avuto come risultato l’approvazione di entrambe le mozioni. Ringrazio tutti i gruppi che, votando all’unanimità e rendendosi disponibili a trovare un punto d’incontro, hanno dimostrato un grande senso di responsabilità su un tema delicato come quello dei vaccini, che va trattato con serietà".



"Quello che viviamo - conclude Canton - è un momento difficile, l’unità del Consiglio Comunale è un segnale estremamente importante verso la cittadinanza, utile anche per sgombrare il campo dalle sciocche illazioni che qualcuno - in totale malafede - si è divertito a diffondere in merito a situazioni personali di consiglieri e dipendenti comunali.”