Narodni dom, da Mattarella e Pahor un atto di fiducia nel futuro

“Profonda gratitudine per l'impegno profuso nel trasformare il centenario dell'incendio del Narodni dom in un evento dal profondo significato simbolico rispetto alla storia e in un atto di fiducia nel futuro”. Scrive così Tatjana Rojc, senatrice espressione della minoranza slovena in Italia, rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e all'omologo sloveno Borut Pahor, in una lettera inviata in vista della loro visita a Trieste del 13 luglio.

La senatrice evidenzia che i due presidenti compiranno “rilevanti atti da tempo attesi” che “colmano un vuoto, sottolineando la nuova stagione nelle relazioni bilaterali, importante anche per le popolazioni locali”.

Riferendosi agli omaggi che Mattarella e Pahor renderanno sul carso triestino, al monumento ai fucilati antifascisti sloveni del 1930 e al Monumento nazionale della Foiba di Basovizza, Rojc conferma “l'alto valore simbolico della volontà di dare corpo alla pietà per i caduti, alla comprensione reciproca e alla pacificazione”.

Per la senatrice i due presidenti sapranno esprimere “la forza superiore della convivenza su ogni intolleranza e riaffermare il diritto, per ogni appartenente alle comunità che da secoli convivono su questo territorio, a coltivare la propria memoria e il proprio dolore, a piangere le proprie vittime. E che tutte le vittime abbiano il diritto di essere rispettate e onorate”.

“La restituzione del Narodni dom alla comunità nazionale slovena – scrive ancora Rojc - ricorderà degnamente il triste episodio che diede inizio alle vessazioni fasciste nei confronti degli sloveni e rappresenterà il riconoscimento delle ingiustizie subite”, dicendosi “al contempo convinta che i momenti di raccoglimento a Basovizza saranno la prova tangibile dell'alto valore civile dei due Paesi”.