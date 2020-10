Nasce il Comitato per la terza ricostruzione del Fvg

Nel dibattito politico regionale debutta il comitato promotore per la terza ricostruzione del Friuli Venezia Giulia, intesa dopo quella post-bellica e quella post-terremoto del 1976. Componenti del comitato sono Mario Banelli, Ferdinando Ceschia, Guglielmo Cevolin, Gianfranco Ellero, Sandro Fabbro, Antonino Morassi, Roberto Muradore, Pietro Mussato, Ubaldo Muzzatti, Diego Navarria, Maurizio Piemonte, Giorgio Santuz, Bruno Tellia e Roberto Visentin.

Le premesse da cui nasce riguardano la crisi economica, quella climatica e ora quella pandemica che rendono le condizioni strutturali della regione nel suo complesso per nulla positive. “Pertanto – spiegano i promotori - o si ricostruiscono, con tutte le risorse che possono essere destinate a tale scopo, le condizioni sociali, economiche e ambientali per un forte rilancio del Friuli Venezia Giulia o si è destinati a scomparire, in silenzio, nel giro di poco tempo”.

Il primo incontro pubblico è in programma sabato 17 ottobre alle 9.30 al teatro ‘Pasolini’ di Casarsa della Delizia. Interverranno ospiti Mirko Bellini, direttore commerciale della Cantina sociale di Casarsa, l'europrogettista Mara Cernic, Stefania Marcoccio, presidente della coop Cramars, Giuseppe Graffi Brunoro, commercialista e presidente di Prima Cassa, e Vittorio Torbianelli del Porto di Trieste, mentre le conclusioni sono state affidate al già ministro Santuz.