Nasce il coordinamento 'Per una scuola robusta e di sana Costituzione'

Docenti, ex docenti, studenti ed ex studenti. Sono più di cinquecento in una giornata coloro che hanno deciso di aderire all’appello del comitato ‘Per una scuola di sana e robusta costituzione’, sorto ieri e che in pochissime ore ha raccolto attorno a sé tantissime adesioni, sia provinciali che regionali, ma anche nazioni e internazionali, con attestazioni di stima e vicinanza anche dalla Slovenia. A fondamento del movimento l’idea di difendere gli articoli 21 e 22 della Costituzione della Repubblica Italiana. “La Costituzione”, precisano gli organizzatori, “è l’unico punto fermo che noi riconosciamo”.

“È un gruppo spontaneo trasversale, non vuole avere targhe di alcun partito” spiega l’ideatrice, Laura Fasiolo, già senatrice tra le fila del Pd nella scorsa legislatura e per anni preside di alcuni istituti goriziani. “L’unica targa è quella di docenti, studenti, ex docenti, ex studenti e genitori. La funzione di docente è straordinaria, gli insegnanti devono essere portatori di un pensiero critico non di uno slogan politico”. Con un attacco a quanto, nei giorni scorsi, paventato a Monfalcone con le proposte avanzate dall’amministrazione comunale. “È impensabile che chi non conosce la vita della scuola e della comunità che vi è al suo interno possa insersi in modo così repentino. Siamo terrorizzati alla possibilità che qualcuno possa intimidire il mondo della scuola”. Con un accenno alla pluralità di idee, che “è importante. La Politica è la nobiltà del pensiero, la sua più alta espressione. Faremo il possibile”, promette, “affinché tutti possano dire le proprie idee all’interno della scuola”.

Tra i primissimi sostenitori anche la consigliere comunale di Monfalcone, Anna Maria Furfaro. “Ci troviamo alle soglie del 2020 e dobbiamo ancora ribadire il ruolo della scuola. Fa un po’ di tristezza. Siamo persone che hanno dato la vira per l’insegnamento e come abbiamo fatto con generazioni di studenti faremo ancora oggi. Il garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza esiste a livello nazionale e regionale. Quello del comune di Monfalcone non ha alcun potere”, prosegue Furfaro. Presente anche Fabio Del Bello, già assessore all’istruzione a Monfalcone per oltre dieci anni e ora consigliere comunale tra le fila dell’opposizione.

È invece Anna di Gianantonio ad annunciare una serie di conferenze a settembre durante le quali saranno illustrati non solo i ruoli dei docenti ma anche le principali funzioni della scuola pubblica che, come ricorda il docente Alessio Sokol, “vede nel suo bene la pluralità di idee. Ha il merito di mettere i ragazzi al confronto con una pluralità di punti vista, con insegnanti che vengono da ogni tipo di esperienza, da ogni tipo di credo religioso e politico. Un ambiente stimolante e che esprime tutto l’arco delle possibili idee e valori, è questo il punto qualificante di una scuola pubblica che, come la nostra, funziona”, conclude.