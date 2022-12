Nasce il gruppo Civica Fvg

I consiglieri regionali Tiziano Centis e Simona Liguori annunciano un cambio di denominazione del loro Gruppo consiliare che, da Cittadini, assumerà presto la denominazione di Civica Fvg. Lo affermano gli esponenti civici attraverso una nota, seguita alla presentazione "del nuovo movimento che si prepara a lanciare il guanto di sfida a Massimiliano Fedriga e al Centrodestra alle prossime elezioni regionali", avvenuta oggi a Trieste nel palazzo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Liguori e Centis anticipano che anche il Gruppo consiliare di cui fanno parte assumerà la denominazione e il simbolo della nuova Civica Fvg. "La storia dimostra che, se si vuole costruire un percorso capace di portarci di nuovo al governo della Regione, è indispensabile una lista civica regionale forte - sottolinea Centis - che contenga le istanze dei sindaci e dei territori, mettendo insieme la società civile che vuole impegnarsi per il bene comune. Nei Comuni più grandi, il Centrosinistra vince quando è a trazione civica".

"Ci connotata l'impegno civico - aggiunge Liguori - come motivo di coinvolgimento delle persone che vogliono essere parte di un disegno all'interno di una comunità regionale che lavora per il bene comune. Il fallimento della Giunta sui temi della sanità e del sociale avrà ripercussioni future. Basta guardare gli ospedali sempre più in emergenza e i Comuni senza supporto. A questo fallimento noi vogliamo opporre un'alternativa seria".

La modifica, viene annunciato, avverrà nei prossimi giorni e il nuovo simbolo sarà attraversato dai colori giallo, arancione e rosso. Il presidente, nominato dall'assemblea costitutiva svoltasi a Gradisca d'Isonzo, sarà invece Marco Putto, già sindaco di Azzano Decimo. Erano presenti alla conferenza stampa anche alcuni soci fondatori, insieme ad amministratori locali aderenti al movimento: Claudio Verdimonti (tesoriere), Andrea Bruscia (assessore comunale a San Vito al Tagliamento) e Biagio Giaccone (componente dell'assemblea costitutiva).