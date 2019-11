Nasce il gruppo delle sardine del Friuli Venezia Giulia

Anche il Friuli Venezia Giulia ha il suo gruppo di ‘sardine’. Aperto su Facebook martedì 19 novembre, l’iniziativa si è rivelata di successo raggiungendo quasi i 5mila partecipanti.

L’iniziativa, spontanea, è di una 56enne di Visco, Norina Tiussi, che ha dato il via all’iniziativa. Il gruppo ha trovato subito ampio riscontro di pubblico, ma le migliaia di adesioni necessitano di essere organizzate al meglio, come molti iscritti hanno chiesto vista la necessità di una regia per moderare commenti, interventi e promuovere iniziative.

Il prossimo passo degli amministratori, quindi, sarà quello di farsi supportare da qualche membro fondatore ''originale'' e legato alla pagina 6000 sardine. Poi si penserà alla piazza in cui manifestare, se Trieste come votato dalla maggior parte, o Monfalcone, o Udine.