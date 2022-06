Nasce il Portale regionale notifiche cantieri

La Regione ha presentato questa mattina, attraverso un webinar al quale hanno partecipato 300 persone tra professionisti e funzionari della pubblica amministrazione, rappresentanti di enti locali e privati cittadini, il Portale regionale notifiche cantieri, che sarà attivo in via sperimentale dal 15 giugno.

Lo strumento rappresenta un ulteriore passo in avanti per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e consentirà ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e ai professionisti l'invio agli enti competenti (Azienda Sanitaria, Ispettorato del Lavoro, Prefettura e Cassa Edile) delle notifiche di avvio cantieri, la loro archiviazione digitale e la stampa.

Durante la presentazione sono state illustrate le modalità di accesso, di inserimento delle informazioni e le principali funzioni del Portale, che permetterà di creare una banca dati regionale dei cantieri a uso degli enti di controllo, e, in futuro, di programmare le attività di vigilanza in base alla stima del "rischio di cantiere".

La pianificazione delle attività di vigilanza sulla base di "eventi sentinella" e la condivisione dei dati tra Enti rappresenta un obiettivo fondamentale per implementare efficacia ed efficienza dei controlli in edilizia, ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori del comparto, anche in considerazione dell'elevato numero di opere avviate per effetto dei benefici fiscali. Dopo una fase sperimentale che partirà il prossimo 15 giugno, a partire dal primo gennaio 2023 il Portale entrerà a pieno titolo nei servizi della pubblica amministrazione regionale e il suo utilizzo sarà obbligatorio.

Il portale permetterà di rendere più agile la comunicazione obbligatoria dei professionisti e dei committenti, dematerializzandola e rendendola disponibile online; consente di informatizzare completamente l’acquisizione e la gestione delle notifiche ex art. 99 D. Lgs 81/08 (circa 8.000 notifiche/anno a livello regionale), assicurando un minor impegno delle risorse umane addette all’archiviazione di tali pratiche e una eliminazione degli errori di trascrizione; permetterà in una successiva fase di implementazione di poter definire un criterio di indicizzazione di rischio dei cantieri edili presenti sul territorio regionale al fine di rendere più efficaci gli interventi di prevenzione in tale comparto; facilita la collaborazione ed il coordinamento delle attività di prevenzione in edilizia tra le Aziende Sanitarie, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le Prefetture.