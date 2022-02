Nasce Intesa Laboratorio Tagliamento

"L’Associazione Intesa Laboratorio Tagliamento nasce dalla volontà d'instaurare un dialogo, finora mancato, in modo da favorire l’accordo tra le popolazioni rivierasche, per la realizzazione delle opere previste dal documento di sintesi prodotto dalla “Commissione Laboratorio Tagliamento” e approvato con delibera di GR n.178 del 10/02/2012, che rappresenta la sintesi tecnica, sottoscritta dai rappresentanti di tutti i comuni attraversati dal fiume", spiegano i soci fondatori, ovvero il presidente Angelo Valvason, i vice Erminio Barna e Andrea Tognato, il segretario Piercarlo Daneluzzi, Francesco Martinuzzi, Sante Sovran, Daniela Lizzi e Luca Celeghin.

"Lo scopo dell’Associazione è la tutela del territorio, dell’economia, dell’ambiente e dell’incolumità delle popolazioni rivierasche al fiume Tagliamento, dalla sorgente alla foce. Cinquant’anni di studi e proposte alternative allo sbarramento di Pinzano hanno alimentato proteste e creato divisioni, generando una situazione di stallo con forti ripercussioni economiche sui territori del medio e del basso corso, con irrisolto pericolo per l’incolumità delle persone nel caso di eventi eccezionali, soprattutto nel tratto terminale".

"In particolare la soluzione delle casse di espansione che avrebbero interessato una vasta area agricola a valle della stretta di Pinzano, creando un grave impatto ambientale ed economico su tutto il territorio, ha sortito l’opposizione degli agricoltori guidati dall’amico e cofondatore dell’Associazione Barna, che hanno presentato un ricorso al Tribunale Superiore delle Acque, avverso il Piano Stralcio per la Messa in Sicurezza del Medio e Basso Corso del Fiume Tagliamento, ottenendo l’annullamento dei provvedimenti dell’Autorità di Bacino Alto adriatico, con i quali si disponeva la realizzazione delle casse di espansione, con la sentenza n.112/2008".

"A partire da questa sentenza la Regione ha iniziato un altro percorso, avviando una serie d'iniziative per individuare opere alternative alle casse di espansione, idonee comunque a garantire la mitigazione del rischio lungo l’asta fluviale del Tagliamento e il più possibile condivise ed efficaci. Di conseguenza con decreto del Presidente della Regione FVG n.0291/Pres del 30 ottobre 2010, previa delibera della GR n.2567 del 16 ottobre 2010, è stato istituito un tavolo tecnico, denominato Laboratorio Tagliamento, con lo scopo di effettuare una ricognizione delle possibili soluzioni progettuali in alternativa alle casse di espansione", spiegano ancora.

"Il Laboratorio Tagliamento, per garantire la più ampia partecipazione di tutte le parti interessate, era composto da rappresentanti delle Regioni Veneto e Fvg, dell’Autorità di Bacino, del Magistrato alle Acque, delle ex Provincie di Udine e Pordenone, delle Università di Udine e Trieste, nonché da rappresentanti dei Comuni del medio e basso corso del fiume Tagliamento, e delle Associazioni ambientaliste".

"Il documento prodotto dal Laboratorio Tagliamento e sottoscritto da tutti i rappresentanti è stato approvato dalla Giunta con delibera n.178 del 10 febbraio 2012, sulla base di questo nuovo studio i soldi destinati alla realizzazione delle casse di espansione sono stati dirottati per l’esecuzione delle opere a valle in quanto ritenute più urgenti. Il 16 luglio 2012 è stato sottoscritto l’accordo per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica del basso corso del fiume Tagliamento, tra gli Assessori delle Regioni Veneto e Fvg, nel quale è disciplinata la progettazione degli interventi. Nel 2014 la Regione ha sottoscritto una convenzione con l’AdB Alto Adriatico, al fine di individuare, tra le soluzioni indicate dal Laboratorio Tagliamento, quella ottimale sotto l’aspetto della fattibilità e dell’efficacia idraulica".

"Nell’ottobre 2015, l’Autorità di Bacino consegnava gli elaborati riportanti gli esiti delle simulazioni idrauliche effettuate, che hanno consentito di sviluppare una comparazione dell’efficacia sotto il profilo idraulico dei vari interventi proposti dal Laboratorio Tagliamento nel medio e basso corso del fiume, sia per quanto riguarda la valutazione della pericolosità che del rischio, utilizzando le metodologie di simulazione più avanzate, già applicate nella stesura del Piano di gestione del rischio alluvioni (Direttiva 2007/60/CE), confermando la soluzione della laminazione mediante la costruzione di un manufatto denominato “ponte traversa” sulla stretta di Pinzano".

"Il 13 marzo 2018 con decreto n.90 il Ministro dell’Ambiente ha approvato il secondo atto integrativo all’accordo di programma del 31 gennaio 2011, finalizzato alla programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto tra il Ministero stesso e la Regione, impegnando contestualmente la spesa di euro 38.217.913,80 (erano i fondi precedentemente impegnati per la realizzazione delle casse di espansione) per la realizzazione dei seguenti interventi nel basso corso del fiume Tagliamento:

- Rialzo del ponte stradale in corrispondenza dell’abitato di Latisana e S. Michele al Tagliamento;

- Diaframmatura degli argini esistenti in sinistra idrografica della zona dell’ospedale di Latisana alla zona a valle di Gorgo di Latisana;

- Rialzo e diaframmatura del tratto terminale in sinistra idrografica finalizzato al transito di 1800 mc/s".

"Le attuali risorse economiche garantiscono la sola realizzazione delle opere di mitigazione a valle, che sono necessarie ed urgenti ma non risolutive, in quanto vanno completate con la realizzazione del manufatto di laminazione previsto dallo studio prodotto dal Laboratorio Tagliamento e approvato dall’Autorità di Bacino ed inserito nel Piano di Gestione del rischio Alluvioni approvato il 21/12/2021 (Direttiva 2007/60/CE). Allo stato delle cose pertanto, l’Associazione si pone l’obiettivo di stimolare la discussione e ricercare il consenso dei cittadini e dei portatori di dei interessi dei comuni rivieraschi, mediante una corretta informazione e divulgazione del documento di sintesi del Laboratorio Tagliamento e degli atti ad oggi sottoscritti dai Comuni e dagli Enti preposti; contemporaneamente, sensibilizzare la Regione e il Ministero, affinché reperiscano le risorse necessarie, attingendo anche dai fondi del PNRR, per la realizzazione delle opere ed il ristoro delle servitù passive che verranno create e quelle già in atto".

"La realizzazione del manufatto di laminazione farà sì che si possa finalmente liberare dal vincolo idrogeologico il centro dell’abitato di Latisana e contestualmente le aree sottoposte a vincolo per la realizzazione delle casse di espansione a sud della stretta di Pinzano", concludono i soci fondatori.