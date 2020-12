Nasce la rete Carnici Uniti per la Montagna

"Nelle scorse settimane abbiamo continuato a incontrarci. Nel frattempo si è dimostrata, con le precipitazioni piovose e nevose eccezionali degli ultimi giorni, la fragilità di questa terra. Esprimiamo quindi la nostra vicinanza ai Sindaci, agli amministratori e a tutti gli abitanti delle località più colpite dal maltempo e dalle sue conseguenze. Una maggiore strategia politica che valorizzi le peculiarità del territorio partendo da una vera mappatura della nostra realtà locale". Prosegue il confronto tra i giovani amministratori che si uniscono sotto la sigla C.U.Mò.

"Abbiamo deciso di chiamarci C.U.Mò. – Carnici Uniti per la Montagna. Un acronimo dietro al quale è rappresentato lo slancio che ci ha spinto a unirci in questo progetto. L’impellenza dell’azione, la necessità che il momento sia ora, che non vi siano più rinvii rispetto a una presa di coscienza e una politica fatta di determinazione che veda la Carnia nuovamente protagonista di una visione complessiva dello sviluppo del territorio montano e del Friuli Venezia Giulia".

"Col nostro manifesto di partenza abbiamo voluto inquadrare un insieme di situazioni, problematiche e potenzialità che riguardano la nostra Carnia, consci che – pur procedendo in maniera graduale - dalla teoria sia impellente passare alla pratica. Siamo però convinti che alla base di ogni azione debba esserci uno studio preventivo e concreto della realtà contestuale. Crediamo che tutti i lavori di ricerca svolti in questi anni sui dati statistici riguardanti i Comuni carnici debbano essere presi in considerazione per attuare le giuste azioni".

"Fino a pochi anni fa le vallate si sono spopolate a favore del fondovalle, ma ora i flussi interni non sono più sufficienti a garantire nemmeno la sopravvivenza del centro. Per questo c'è bisogno di attuare nuove politiche volte a creare un nuovo rapporto tra la periferia e il centro della Carnia e a rendere attrattivo il territorio nel suo insieme, anche all'esterno dei confini carnici. Per questo non si può prescindere da una riorganizzazione generale degli insediamenti produttivi artigianali, industriali, agricoli e turistici su ampia scala, favorendo anche l’apertura di sportelli territoriali d’assistenza per la nascita di questi insediamenti e l’assistenza burocratica per le imprese e i cittadini", si legge ancora nella nota della rete Cumò.

"Procedimento da realizzare con un grande accordo tra le forze del territorio, partendo innanzitutto da amministratori locali, imprenditori e lavoratori. Allo stesso modo è necessario e urgente affrontare il tema della disponibilità abitativa nelle vallate: è fondamentale spingere su di una normativa che sostenga il recupero di immobili privati, soprattutto nelle aree dove il mercato immobiliare è sostanzialmente fermo. Questo deve avvenire con fini prima di tutto abitativi ma anche con l’obiettivo di ridurre la cementificazione, evitando nuove costruzioni ove sia possibile recuperare l’esistente, in una chiave di valorizzazione del paesaggio. Senza prescindere ovviamente da un passo avanti sull’organizzazione dei servizi, a partire innanzitutto dall'offerta scolastica, organizzando nuovi modelli e nuove proposte maggiormente legate al territorio e maggiormente innovative, prima che i numeri in continua diminuzione condannino all’organizzazione forzata tramite ulteriori chiusure di plessi scolastici, arrivando fino al rilancio convinto della proposta dell’insediamento di un dipartimento universitario in Carnia".

"Siamo coscienti che lo sforzo è enorme, ma enorme è la difficoltà che vive il territorio. La nostra proposta, per partire con un percorso realmente radicato e realizzato con cognizione di causa, è quella di realizzare come primo step un’analisi approfondita del territorio, un’analisi della popolazione, degli spostamenti dei cittadini dei comuni carnici che si muovono ogni giorno per lavoro, per studio o per altre necessità, una mappatura dei punti di forza e di quelli di debolezza esistenti, che contempli le potenzialità e gli spazi per nuove attività di ogni singolo Comune, mettendo in atto un forte accordo territoriale per uno sviluppo condiviso. Una vera radiografia della Carnia insomma".

"Un lavoro da realizzare con il coinvolgimento di realtà con esperienza nel campo della ricerca sociale, come ad esempio l’Università di Udine e la cooperativa Cramars, e col coinvolgimento delle rappresentanze delle realtà sociali e lavorative che possano fungere da collettore di dati e fornire le giuste chiavi interpretative per l’elaborazione degli stessi".

"Nelle prossime settimane sarà pronto un nostro blog nel quale scriveremo e raccoglieremo i nostri punti di vista e le proposte che porteremo nei nostri consigli comunali e all’attenzione della nuova Comunità di montagna oltre che, ovviamente, all’opinione pubblica. Assieme al blog apriremo le nostre pagine sui social network per provare ad

alimentare un dibattito ed uno scambio d’opinioni, riflessioni e visioni che al momento, concretamente, manca nelle dinamiche politiche locali", conclude la nota.