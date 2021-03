Nasce lo Sportello Imprese Fvg

Riva Destra Fvg lancia lo Sportello Imprese. "In questo particolare momento storico di grande difficoltà economico-finanziaria l’imprenditore è chiamato ad affrontare molteplici sfide, aggravate da una giungla burocratica sempre più pressante, dove spesso non riesce a vedere un futuro al proprio progetto aziendale o professionale, riscontra difficoltà a gestire un corretto bilanciamento tra ricavi e costi, ricorrere troppo spesso a facili soluzioni finanziarie che lo portano a indebitarsi ulteriormente, senza avere una chiara visione delle corrette dinamiche da perseguire", denunciano Marco Ciani, tributarista e responsabile del servizio, e Marika Diminutto, coordinatrice regionale della comunità militante di Riva Destra Fvg.

"Comprendere come realizzare, districandosi tra aperture e chiusure repentine e i pochi ristori ricevuti, un efficace progetto di rilancio può essere un ottimo supporto per chi ha una piccola/media impresa o uno studio professionale in questo scenario economico complesso. Per questo Riva Destra Fvg, da sempre al fianco dei cittadini e degli imprenditori, ha fortemente voluto anche in Friuli Venezia Giulia lo Sportello Imprese, che si prefigge non solo un ascolto attivo alle problematiche dell’interlocutore, ma al contempo offrire risposte e supporto con il sostegno di Professionisti dedicati".

Il servizio sarà attivo dal 26 marzo e sarà aperto dalle 15 alle 17 tutti i venerdì contattando il numero dedicato 351-6684200.