Nasce Orus Community

"Orus Community - spiegano gli ideatori - nasce da un gruppo di persone con esperienze amministrative e politiche e vuole riprendere un approccio alle tematiche che possa contenere competenza e il giusto grado di approfondimento in modo che si possano costruire letture adeguate alle esigenze di questo tempo di transizione e che si possano costruire visioni sul futuro da mettere a terra sui territori in maniera efficace e capace di dare risposte alle esigenze reali delle persone".

“I politici e gli amministratori pubblici locali, spesso seguono la quotidianità e lavorano sempre in emergenza tralasciando la necessità di fare strategie e pianificare lo sviluppo delle comunità e dei territori, a livelli più alti poi si seguono prevalentemente i sondaggi e i temi del momento che piacciono all’opinione pubblica", prosegue la nota. "Così facendo l’azione concreta politico/amministrativa è spesso superata dalle reali necessità dei cittadini e soprattutto nei piccoli comuni, in particolare in alcune zone rurali della nostra regione, lo scenario che si presenterà nei prossimi anni non risulta piacevole. Tematiche come la scuola, la sanità, il lavoro e la tutela ambientale sono in un momento di transizione e necessitano di un ridisegno degli obiettivi che può essere solo affidato a chi possiede competenza e visione, in primis alle nuove generazioni che hanno la sensibilità giusta per leggere la situazione attuale e gli sviluppi possibili".

"L’importante è affrontare questa fase di petto, non lasciarsi trascinare nell’accettazione degli eventi ma diventare protagonisti del cambiamento, per questo il 14 maggio alle 10.30 a Udine, al Lino’s coworking, non parliamo dei giovani, facciamo parlare loro e li ascoltiamo per raccogliere il meglio delle loro esperienze e ridisegnare il futuro della nostra regione", conclude la nota.

