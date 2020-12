Natale Covid, anche il Cts chiede una stretta per le feste

Sul modello di quanto annunciato in Germania, che si prepara a un 'Natale in lockdown', anche il Governo sta pensando a una stretta per le feste. L'ipotesti allo studio - anche alla luce degli assembramenti per lo shopping e l'aperitivo registrati nel weekend in tutta Italia - è quella di un rafforzamento delle misure di contenimento.

Da un lato, a quanto si apprende, tutto lo Stivale potrebbe colorarsi di arancione (o addirittura di rosso) durante le feste di fine anno. Dall'altra, potrebbero essere allentate le limitazioni per i Comuni più piccoli, quelli al di sotto dei 5mila abitanti, per i quali potrebbe essere consentito uno spostamento fuori dal proprio territorio, ma nel limite di un raggio di 30 chilometri.

Una chiara indicazione in questo senso è arrivata dal Comitato tecnico scientifico. Gli esperti, nella riunione con il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione, questa mattina hanno ribadito la necessità di consolidare ed eventualmente estendere e rafforzare le misure, ipotizzando anche una sorta di lockdown per tutto il periodo di Natale.

La stretta invocata dal Cts è motivata, da un lato, dall'impossibilità di un controllo capillare del territorio e dall'altra dai dati ancora preoccupanti sulla diffusione del virus e la forte pressione sul sistema sanitario. Senza tener conto del numero delle vittime, ancora decisamente troppo alto.