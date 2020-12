Natale Covid, Italia in zona 'rossa'. Ecco tutte le regole

Dopo un lungo braccio di ferro tra 'rigoristi' e 'aperturisti', il Governo ha varato le nuove regole per quello che è già stato ribattezzato come 'Natale Covid'. A illustrate le misure è stato il premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa indetta al termine del Consiglio dei Ministri e dopo il confronto con la Conferenza delle Regioni.

"Le zone differenziate - ha detto Conte - ci hanno permesso di evitare un lockdown generalizzato. Quando siamo partiti l'Rt era a 1,7 e adesso è a 0,87, quindi le misure hanno funzionato. Ma il virus continua a circolare dappertutto, anche nel resto d'Europa. Per questo, anche tra i nostri esperti, c'è forte preoccupazione per gli assembramenti in occasione delle feste e la diffusa voglia, per altro comprensibile, di socialità".

"Dobbiamo quindi intervenire per cautelarci meglio anche in vista della ripresa più generale delle attività a gennaio. Questa volta useremo il decreto legge e non il Dpcm, cercando di trovare un punto di equilibrio".

"Abbiamo disposto che tutta Italia diventi zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e pre-festivi. Sarà vietato ogni spostamento tra le regioni già dal 21 dicembre. Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, quindi, si esce di casa solo per lavoro, necessità e salute. Ma si possono ricevere dalle 5 alle 22 fino a due persone non conviventi. Sono esclusi dal computo i minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti. Questa misura è stata pensata per garantire un minimo di solcialità".

"Sarà consentita la pratica sportiva nei pressi dell'abitazione. Saranno chiusi bar e ristoranti (ma sempre consentito l'asporto), negozi e centri estetici", ha precisato Conte.

"Restano aperti supermercati, alimentari, farmacie, edicole, tabacchi, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Anche le chiese e i luoghi di culto restano aperti fino alle 22".

"Nelle altre giornate, quelle feriali - 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio - saranno in vigore in tutta Italia le misure di zona arancione, ovvero ci si potrà spostare solo nel proprio Comune. Ma, per chi vive nei comuni più piccoli, fino 5mila abitanti, gli spostamenti saranno consentiti in un raggio di 30 chilometri, ma non nei capoluoghi".

"Resteranno sempre chiusi bar e ristoranti, con la possibilità di lavorare per asporto, mentre i negozi potranno rimanere aperti fino alle 21".

"Abbiamo impiegato tempo e anche questa conferenza è iniziata tardi perchè volevamo inserire subito misure di ristoro. Siamo al fianco degli operatori. Chi subisce danni economici deve essere subito ristorato. Abbiamo previsto subito 645 milioni per ristoranti e bar che saranno costretti alla chiusura dal 24 dicembre al 6 gennaio. Si tratta del 100% di quanto già ricevuto dal decreto rilancio", ha precisato Conte.

"Il Parlamento ha appena concluso la conversione dei primi quattro decreti ristoro in un unico decreto e sta varando altri interventi, con il contributo di maggioranza e opposisione, a favore di lavoratori autonomi e partite Iva. Provvederemo a compensare delle perdite anche le altre categorie. E non escludiamo nuovi interventi".

"C'è molta critica sul cashback: voglio ricordare che non è una misura alleata degli assembramenti ma dei cittadini. E in questi giorni diventa anche un concreto sostegno per le famiglie, che avranno uno sconto del 10%".

"Ci avviamo, pur con misure restrittive, verso la fine di questo incubo: il 27 dicembre ci sarà il 'Vaccine Day'. Ovviamente non risolveremo il problema in un giorno. Dovremo attendere i primi mesi dell'anno per la campagna vaccinale più consistente, che abbiamo già anticipato. Ma dobbiamo rimanere concentrati e non abbassare la soglia di attenzione", ha detto Conte.

"Non stiamo perdendo tempo. Queste misure riguardano un intervento ulteriore rispetto a un piano natalizio predisposto con un certo anticipo. Ma gli esperti ci hanno chiesto maggiore prudenza e misure rafforzative, noi difendiamo con coscienza e resposabilità il Paese", ha poi risposto il premier alle domande.

"Non prevediamo l'obbligatorietà del vaccino, come già detto. Ma sarà testato dalle più alte autorità e sarà sicuro e gratuito, quindi ci auguriamo che tutti, in base alla loro categoria, possano aderire".

"Il decreto è concepito come forte limite alla circolazione delle persone. Si esce con l'autocertificazione. Per compensare, introduciamo come 'contemperamento' la possibilità di visitare parenti/amici in un'altra abitazione".

"I morti sono e resteranno una ferita aperta. Nell'alto numero di decessi purtroppo non siamo soli, anche se non si tratta di fare classifiche. Noi abbiamo la seconda popolazione al mondo più anziana dopo il Giappone. E i nostri anziani hanno già altre patologie. Siamo un Paese in cui gli anziani vivono vicino ai parenti. Con gli scienziati stiamo cercando di approfondire tutti i dati, ma questo non è il compito della politica".

In merito alla riapertura al 7 gennaio della scuola, Conte risponde che "questa pandemia ci sta insegnando che dobbiamo agire con la massima trasparenza. Sapete che al Governo sta particolarmente a cuore la riapertura. Stiamo lavorando per questo obiettivo. I tavoli nelle varie Prefetture stanno funzionando mediamente molto bene per creare completa sinergia tra comparti diversi (trasporti e orari della scuola). Questo ci dà fiducia perchè si possa assicurare l'apertura al 7 gennaio. Restiamo convinti che la scuola in sè non sia focolaio, ma va organizzato tutto quello che ruota attorno, a partire dai mezzi di trasporto".