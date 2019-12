Natale, un'occasione di speranza e rinascita

"Questo Natale in modo particolare ci deve far ricordare gli esclusi, tutti coloro che guardano con angoscia al futuro e alle proprie famiglie: le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro, che è dignità. La festa della Cristianità non perda il senso alto del suo messaggio di amore e solidarietà, che è anche sociale e chiama tutti a un dovere e a un impegno perché nessuno sia privato di quella dignità". È la riflessione della deputata dem Debora Serracchiani alla Vigilia del Santo Natale.

"Non si onora la buona novella con il culto degli idoli o lo sprezzo del nemico ma - continua la parlamentare - con la volontà di non lasciare indietro nessuno, di essere comunità unita nel momento difficile. Cogliamo lo spirito profondo del Natale e la sua promessa di salvezza, e portiamolo nella vita quotidiana, anche in politica, e forse faremo meglio".

"Dobbiamo essere più assidui e concreti nel nostro lavoro di legislatori, perché - conclude Serracchiani - anche oggi pesa su di noi il dolore di un'altra 'morte bianca', di un'ennesima vita spezzata sul lavoro".

"Un augurio a tutti di serene Festività, soprattutto alle persone che questo Natale lo passeranno con più preoccupazioni. A loro davvero un augurio che queste Festività siano non solo un attimo di serenità ma anche un'occasione di speranza e di rinascita. Mettiamo da parte almeno in questo periodo gli odi, gli antagonismi, le diversità. Spero che queste giornate, intense e piene di spiritualità per chi crede ma importanti anche per chi non crede, siano giornate in cui riscopriamo per un attimo il senso di un impegno e di una sfida collettiva".‎ Lo dice il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli in un videomessaggio pubblicato oggi sulla pagina Facebook del partito.

Indirizzando i suoi "auguri a tutti", Shaurli esprime l'auspicio che si possano "passare delle giornate serene e che questo spirito natalizio ci aiuti a ricominciare il 2020 con un rinnovato impegno e soprattutto con una rinnovata speranza per il futuro dei nostri territori e del nostro Paese".