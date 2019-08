Necessario rivedere la norma sugli appalti

L'assessore alle Infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti ha incontrato il presidente Roberto Contessi e una folta delegazione di Ance Fvg, associazione che rappresenta le imprese edili del settore delle opere pubbliche, dell'edilizia abitativa e commerciale industriale, della promozione edilizia.

"È stata una riunione importante con gli operatori del settore - ha rilevato Pizzimenti - dove ho illustrato le ultime novità derivanti dal recente assestamento di bilancio, in particolare la norma sugli interventi edilizi di particolare pregio architettonico. Mi sono confrontato quindi con l'associazione ascoltando proposte e osservazioni da parte degli operatori e ho ribadito ad Ance la necessità di rivedere la normativa regionale in merito di appalti pubblici, posizione peraltro condivisa dagli operatori presenti all'incontro".

I rappresentanti di Ance hanno evidenziato la situazione del settore e condiviso l'impostazione proposta dall'assessore sulle procedure e sulle modalità di confronto, relativamente alle prossime azioni che la Regione andrà a intraprendere.

"Un incontro proficuo - ha concluso l'assessore - in quanto intendiamo proseguire, come metodo, nel costante confronto con i soggetti interessati, in particolare proprio quando si intendono proporre interventi legislativi, importanti per le imprese e gli Enti locali".