Nel 2018 diminuisce il numero di leggi, Fvg sotto la media nazionale

Approvato all'unanimità dal Consiglio regionale, il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari per il 2018, documento del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che monitora la produzione legislativa e le principali attività svolte dall'Aula durante l'anno.



Il 2018 - ha premesso la consigliera Ilaria Dal Zovo (M5S) relatrice del Rapporto insieme ad Antonio Calligaris (Lega) - è stato caratterizzato dal passaggio tra l'XI legislatura, conclusa il 21 maggio e la XII, cambiamento che ha inciso in modo rilevante sull'attività consiliare.



Sono quindi seguiti i dati, a iniziare dalla produzione legislativa che, nel corso del 2018, è diminuita, passando dalle 48 leggi approvate nel 2017 alle 31 del 2018, cifra che rapportata alle altre Regioni, colloca il FVG al di sotto della media nazionale.



Cala l'iniziativa legislativa del Consiglio: dalle 19 leggi del 2017, si passa alle 10 nel 2018. I provvedimenti di iniziativa giuntale sono pari al 65% del totale, quelle di iniziativa mista - consiliare e giuntale - si attestano sul 3%, l'iniziativa popolare risulta assente.



Quanto ai tempi, il 64% delle leggi è stato approvato entro 30 giorni dall'assegnazione alla Commissione competente e la gran parte è stata approvata in non più di due sedute sia in Commissione che in Assemblea.



Quasi l'80% degli emendamenti è stato proposto in Aula e la Giunta ottiene, sia in Commissione che in Assemblea, le percentuali più elevate di accoglimento delle proposte emendative (100% in Commissione e 96,8% in Assemblea) mentre la maggioranza consiliare, tanto in Commissione quanto in Assemblea, ottiene l'approvazione di circa il 60% degli emendamenti presentati. Per l'opposizione, l'approvazione riguarda circa il 17% in Commissione e quasi il 10% in Assemblea. La gran parte delle leggi è stata approvata a maggioranza (81%), mentre sono state approvate all'unanimità 6 leggi su 31, pari al 19% del totale.



Per quanto concerne l'iniziativa legislativa, diminuisce il numero dei progetti di legge presentati e si nota una netta prevalenza dell'iniziativa consiliare pari al 60% del totale (nel 2017 l'iniziativa consiliare e quella Giunta le erano state rispettivamente 51% e 49%). L'iniziativa popolare è assente anche nel 2018.



Il 55% dei progetti di legge presentati nel 2018 è stato approvato entro la fine dell'anno. I provvedimenti giacenti, il cui iter non è mai iniziato sono il 32% del totale e sono ascrivibili per la maggior parte all'opposizione (53%).



I regolamenti dell'Esecutivo regionale approvati sono stati 82 (di cui 49 modificano o integrano i precedenti provvedimenti), in significativa flessione rispetto al 2017. Diminuisce il numero di atti di sindacato ispettivo: dai 571 del 2017 si passa a 260. Il tasso di evasione complessivo della scorsa legislatura è stato del 54%. Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata (Iri), con un tasso di evasione del 95%.



Rispetto alle interpellanze e interrogazioni, il tasso di evasione complessivo al febbraio 2019 è stato del 50%. Il risultato migliore è ottenuto dalle Iri, con un tasso di evasione del 91%. Mozioni e ordini del giorno continuano a essere le tipologie di atti di indirizzo politico maggiormente utilizzate, anche se con valori diversi: nel 2018 diminuiscono le mozioni (46 contro le 76 del 2017) e aumentano gli ordini del giorno sui progetti di legge (219 contro i 134 del 2017). Rimane pressoché costante rispetto al 2017 il numero dei voti alle Camere e al Governo (5 rispetto a 6 del 2017).



Nel corso del 2018 sono state presentate 6 nuove petizioni, in materia di tutela ambientale e beni ambientali, di sanità, e di enti locali e di lingue locali o minoritarie, e solo una è stata esaminata.



Riguardo l'attività istituzionale diminuisce sia l'attività dell'Aula che quella delle Commissioni, sia in termini di sedute che di ore di lavoro. Riguardo i lavori in Commissione, sono diminuiti in modo sensibile il numero complessivo dei soggetti auditi, il numero dei progetti di legge esaminati in sede referente, nonché, pur se in modo meno incisivo, il numero dei progetti di legge esaminati in sede consultiva. È invece leggermente aumentato il numero dei pareri su atti della Giunta.



Quanto agli altri organi del Consiglio, nel 2018 rimangono sostanzialmente costanti le sedute della Conferenza dei Capigruppo e della Giunta per le nomine; diminuiscono le sedute dell'Ufficio di Presidenza e quelle della Giunta per il regolamento; aumentano invece le sedute della Conferenza dei presidenti di Commissione e quelle della Giunta delle elezioni.



Nel 2018, inoltre, si registra una riduzione del numero di sedute del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione; non sono state approvate nuove clausole valutative (a fronte delle 8 inserite nel 2017) e, delle clausole vigenti, due sono state modificate.



Il Consiglio regionale è stato direttamente coinvolto nel processo di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, la cosiddetta 'fase ascendente'. La IV Commissione consiliare ha adottato, il 16 ottobre 2018, la risoluzione n.1 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.



Ancora dati sul contenzioso costituzionale: nel corso del 2018, su 31 leggi approvate ne sono state impugnate 3 dal Governo. Rispetto alla situazione media del contenzioso Stato/Regioni nel 2018, il Friuli Venezia Giulia ha visto impugnato il 10% delle leggi approvate, in linea con la media di impugnazioni di tutte le leggi regionali (10%). Mentre la Corte costituzionale ha definito i contenziosi riguardanti 6 leggi regionali.



Comparando i dati del Rapporto del 2018 con quelli del Rapporto 2013 si rileva che gli anni di cambiamento di legislatura si caratterizzano per un calo della produzione legislativa: 31 leggi nel 2018 (rispetto alle 48 del 2017). L'attività dell'Assemblea, nel 2018, con 65 sedute e 206 ore di lavoro è in aumento, rispetto al 2013, anno tra la X e la XI legislatura, che in termini lavorativi, vedeva l'Assemblea impegnata per un totale di 47 sedute e 198 ore. Per converso, diminuisce l'attività delle Commissioni con 160 sedute e 257 ore nel 2018, contro le 199 sedute e 339 ore nel 2013, pur con un contenuto aumento degli auditi (da 226 nel 2013 a 272 nel 2018).



Nel corso del 2018 sono stati presentati 47 progetti di legge (19 di iniziativa della Giunta e 28 del Consiglio), numero inferiore rispetto al 2017, ma superiori a quelli presentati nel 2013, che vedeva chiudere l'anno con la presentazione di 41 (15 di iniziativa della Giunta e 26 del Consiglio).