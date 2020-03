Nessuna deroga, bisogna restare a casa

"La situazione è di massima emergenza, i cittadini ascoltino e seguano le indicazioni delle istituzioni. Ci uniamo all'appello odierno del presidente Fedriga: non possiamo più permetterci deroghe, l'unica cosa da fare per i cittadini è stare a casa salvo emergenze o approvvigionamenti. Il Dpcm non potrà mai coprire tutte le situazioni quotidiane, bisogna fare appello al buon senso: stare a casa". A dirlo sono il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello e la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro commentando le parole del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga.

"Oggi il presidente Fedriga e l'assessore Riccardi ci hanno illustrato tutte le azioni che la Regione sta intraprendendo per affrontare l'emergenza coronavirus e ci hanno aggiornato sulla situazione dei contagi" fa sapere Santoro che ha partecipato in rappresentanza del gruppo del Pd, all'incontro tra la Giunta, i capigruppo e i parlamentari del Fvg.

"In questo momento di massima emergenza – continua Santoro – il gruppo del Pd continua a essere a disposizione per dare un suo contributo, a partire dalla disponibilità a sedute straordinarie del Consiglio regionale, a riunioni della commissione Salute, anche con la modalità da remoto, o riunioni come quella odierna, con i parlamentari, per raccordare le azioni tra rappresentati della politica regionale e nazionale".