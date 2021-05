Nessuna novità alla guida di Ucit e Fvg Strade

La Giunta per le nomine ha dato il via libera alla prosecuzione del mandato per due manager pubblici. L'organismo consiliare - riunito in Sala Gialla e oggi presieduto da Francesco Russo - ha approvato la conferma di Alberto Toneatto alla presidenza di Ucit, la società che si occupa dei controlli sugli impianti termici, e rinnovato la fiducia a Raffaele Fantelli, presidente del cda di Friuli Venezia Giulia Strade spa. Per la Giunta regionale era presente l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli.

Pur votando a favore, Furio Honsell (Open-Gruppo misto) ha giudicato "scarno l'indirizzo di gestione di Ucit" che a suo avviso "è una società fondamentale per monitorare le emissioni, e non dovrebbe limitarsi ai controlli ma fornire anche indirizzi e consulenza sulla transizione energetica". Honsell ha auspicato una riflessione anche sulla gestione di Friuli Venezia Giulia Strade, sottolineando il tema dello sviluppo delle piste ciclabili nel nuovo scenario del turismo lento.