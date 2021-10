Net, il nuovo cda divide politica e Comuni soci

Continuano le polemiche sulla gestione della Net, l'azienda che segue il ciclo integrato dei rifiuti in quasi 90 Comuni della regione. Ieri l'assemblea, indetta per nominare il nuovo cda, dopo le dimissioni del presidente Mario Raggi e del direttore generale Massimo Fuccaro, ha nominato la nuova presidente, Luisa De Marco.

Una scelta che non ha sanato le fratture tra i Comuni soci. Dieci Amministrazioni della Bassa, infatti, hanno disertato l'appuntamento, in dissenso con la decisione, fortemente voluta dal sindaco di Udine.

“Un'occasione persa per la città di Udine di essere guida per tutto il Friuli. Invece di ascoltare i sindaci del territorio, Fontanini si fa il suo Cda: è un altro esempio di come l'attuale governo della città di Udine e della Regione a guida centrodestra siano un danno per un territorio che rischia la marginalità. Miopia e totale assenza di visione di futuro dei vertici del centrodestra friulano condannano ci stanno relegando in un ruolo sempre più subalterno. Non basta riempirsi la bocca della parola ‘Friuli’, bisogna saper farlo contare unendo i territori e facendoli pesare”. Lo dichiara il segretario del Pd provinciale di Udine Roberto Pascolat, dopo che l'assemblea della Net, ha nominato un Cda i cui membri sono espressione del solo capoluogo friulano.

“Nulla si sa sui costi dei primi dieci mesi del 2021 di Net – commenta il consigliere di Prima Udine, Enrico Bertossi – e, peggio ancora, non c’è nessuna previsione dei costi per il 2022, come da risposta ufficiale del dirigente preposto. La situazione sembra essere fuori controllo. E’ urgente pertanto che i nuovi amministratori informino nei dettagli su quali sono i costi effettivi del porta a porta per l’anno in corso e quali sono le previsioni per il 2022, dati che influiranno in maniera pesante sui bilanci della Net per i prossimi anni e nelle tasche degli udinesi che si ritroveranno una Tari conseguente”.

Oltre alla questione bilancio, molte perplessità sono nate anche sulla recente nomina del nuovo cda di Net. “In poche ore – sottolinea Bertossi - siamo passati da un professionista super partes di altissimo livello al solito consiglio espressione della politica che ben difficilmente avrà l’assoluta indipendenza da chi lo ha nominato. Al di là di ogni valutazione sulle nomine fatte - conclude il rappresentante di opposizione - quello che conta veramente è se i nuovi amministratori avranno la volontà o meno di fare chiarezza una volte per tutte sui conti della Net, in particolare quelli del porta a porta a Udine”.