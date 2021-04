Net, le opposizioni vogliono fare chiarezza

“Tutte le forze di opposizione condividono una forte preoccupazione per il futuro della Net”, commenta la consigliera dem in Comune a Udine, Cinzia Del Torre. “Temiamo, infatti, che la mancanza di pianificazione strategica lamentata dal direttore dimissionario Massimo Fuccaro possa impattare negativamente perfino sugli equilibri di bilancio del Comune e sul calcolo della Tari pagata dai cittadini. Ci colpisce, ad esempio, che, in piena pandemia, i dividendi previsti per il 2021 (400 mila euro) siano oltre il doppio dei 177.337,63 incassati nel 2019, l’ultimo anno prima del Covid”.

“Insieme alle altre forze di opposizione abbiamo, quindi, voluto cogliere l’occasione della variazione di bilancio in discussione oggi in Consiglio comunale per chiedere che il Sindaco, dopo il preoccupante allarme lanciato da Fuccaro, faccia urgentemente le indispensabili verifiche sulla gestione della società controllata dal Comune. Vogliamo capire a che punto sia davvero la pianificazione strategica di Net, avere una rendicontazione economica di questi mesi di attività del servizio ‘porta a porta’ e, soprattutto, avere certezza delle stime di entrata derivanti al Comune di Udine dai dividenti della società, oltre che di come sia stata calcolata la Tari”, conclude Del Torre.