Next Generation Tax, raggiunte le mille firme in Fvg

Raggiunte le mille firme in regione per la Next Generation Tax: la proposta di legge d'iniziativa popolare di Sinistra Italiana che elimina Imu e imposta di bollo e tassa i grandi patrimoni. "Siamo molto felici di questo risultato, dimostra che c'è tanta voglia di giustizia sociale: il ceto medio è scivolato sempre più in basso mentre i grandissimi proprietari, i paperoni d'Italia, hanno per troppo tempo contribuito troppo poco al benessere del Paese. È giusto che tutti facciano la propria parte: lo richiedono la nostra Sanità, la Scuola, l'Università, l'Edilizia Pubblica" dichiara il segretario regionale di Sinistra Italiana Sebastiano Badin.

Mille firme sono state apposte nei banchetti di tutta la regione nei quartieri popolari, nei mercati, nei centri cittadini e anche nella pineta di Barcola. È possibile firmare anche presso tutti i municipi del Friuli - Venezia Giulia, basta presentarsi muniti di carta d'identità. La raccolta firme prosegue fino a fine novembre.

Sinistra Italiana è parte del comitato promotore del Referendum Eutanasia Legale e ha contribuito al magnifico successo di 10.000 firme raccolte in regione per questa campagna referendaria. Questa raccolta firme prosegue fino alla fine di settembre 2021.