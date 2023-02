Nicola Fratoianni fa tappa in Fvg

L'onorevole Nicola Fratoianni, deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana, sarà in regione sabato 11 e domenica 12 per spingere la raccolta firme per la presentazione della lista Alleanza Verdi Sinistra (Sinistra Italiana, Europa Verde, Possibile).

Sabato 11 Fratoianni sarà in Carnia, primo appuntamento a Tolmezzo alle 12 in piazza XX settembre e a seguire alle 15 a Paluzza in piazza 21 e 22 luglio e alle 18 a Gemona presso la sala della comunità montana in via Carlo Caneva 25 dove interverrà a supporto della coalizione di centrosinistra candidata a governare il Comune.

Oltre alla raccolta firme - ne sono richieste 750 nella sola circoscrizione di Tolmezzo - Fratoianni illustrerà l'interrogazione parlamentare presentata insieme a Eleonora Evi di Europa Verde sulle centraline Siot. Un progetto avversato dalle comunità e che prevede il rilascio di 28 tonnellate di CO2 per il pompaggio del greggio in nord Europa ad unico vantaggio delle multinazionali e con danni irreparabili a causa delle emissioni di gas serra.

Domenica 12 Nicola Fratoianni incontrerà i cittadini a Gorizia, al Caffè Teatro di Corso Verdi, dalle 9.30 alle 10.30, mentre alle 11 incontrerà la stampa e proseguirà la raccolta firme presso il Bar da Marino a Monfalcone.

Alle 16. 30 evento clou a Trieste al teatro dei Fabbri con il candidato presidente Massimo Moretuzzo, l'ex ministro M5S Patuanelli e il consigliere regionale Francesco Russo del Pd.