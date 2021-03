Nicola Zingaretti lascia la guida del Pd

In un lungo post su Facebook, il segretario del Pd Nicola Zingaretti annuncia le sue dimissioni. "Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni", scrive Zingaretti.

"Sono stato eletto proprio due anni fa. Abbiamo salvato il Pd e ora ce l’ho messa tutta per spingere il gruppo dirigente verso una fase nuova. Ho chiesto franchezza, collaborazione e solidarietà per fare subito un congresso politico sull’Italia, le nostre idee, la nostra visione. Dovremmo discutere di come sostenere il Governo Draghi, una sfida positiva che la buona politica deve cogliere. Non è bastato. Anzi, mi ha colpito invece il rilancio di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso tutte le scelte fondamentali che abbiamo compiuto. Non ci si ascolta più e si fanno le caricature delle posizioni".

"Ma il Pd non può rimanere fermo, impantanato per mesi a causa in una guerriglia quotidiana. Questo, sì, ucciderebbe il Pd. Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l’ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L’Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili. Io ho fatto la mia parte, spero che ora il Pd torni a parlare dei problemi del Paese e a impegnarsi per risolverli. A tutte e tutti, militanti, iscritti ed elettori un immenso abbraccio e grazie", conclude il post.

La notizia, arrivata a sorpresa come una scossa di terremoto, ha immediatamente suscitato reazioni e commenti anche nella nostra regione.

“Il primo pensiero va al nostro Paese in lotta contro la pandemia: ora ognuno di noi deve fare il suo dovere, dando il meglio senza pensare ad altro. Il Pd si nutre di dialogo leale e il segretario Zingaretti ha il compito e l'onore di continuare a guidarlo”. Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani.

“Il Partito democratico, la principale forza progressista di questi Paese, in un momento difficilissimo per cittadini, famiglie e imprese, sicuramente non può farsi trovare a discutere di problemi interni. Non può farsi trovare a discutere di logiche correntizie o di occupazione di poteri dentro il partito. Oggi sono e devono essere centrali esclusivamente le esigenze dei cittadini per superare la pandemia e per la ripresa, che in qualche modo dobbiamo agganciare anche con la capacità amministrativa. Questo lo pensano anche i nostri militanti e nostri iscritti che non capiscono discussioni che non riguardino la vita quotidiana delle persone. Allora io penso che noi si debba dire con chiarezza che la prossima settimana abbiamo un'assemblea nazionale che è l'organismo deputato dove si discute, ma si discute partendo dal rilancio del Partito democratico e secondo me anche dalla riconferma di Nicola Zingaretti a segretario”. E’ la dichiarazione del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che il segretario nazionale del Pd ha annunciato le sue dimissioni.

“Le dimissioni del segretario nazionale Pd Zingaretti sono la dimostrazione di quanto la mossa di Salvini di entrare nel governi Draghi abbia turbato la sinistra. Dopo aver spaccato il Movimento 5 Stelle, ora è il turno del Pd. Salvini ha dimostrato lungimiranza politica e accettando la sfida di governo ha disintegrato la sinistra che ora si trova divisa e confusa. Spero che questa situazione sia di lezione anche per il Pd regionale per aiutarlo a rinsavire e fare un’opposizione costruttiva evitando attacchi strumentali per mere speculazioni politiche. Siamo nel mezzo di una pandemia globale, dovrebbero parlare meno di poltrone e pensare di più ai problemi dei cittadini", dichiara Marco Dreosto, europarlamentare e coordinatore regionale della Lega Fvg.

"Le dimissioni di Zingaretti lasciano l'amaro in bocca anche a chi non è un militante del Pd, la cui grave crisi è un problema per l’intera area progressista e per la stessa qualità della democrazia italiana, e rendono più pressante un deciso rilancio dell’azione del centrosinistra", commenta il consigliere di Open Sinistra Fvg Furio Honsell.