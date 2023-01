Nicoli e Zalukar entrano in Azione

Carlo Calenda ha accolto l'adesione tra le fila di Azione di Giuseppe Nicoli e Walter Zalukar nel corso di un incontro avvenuto a Roma la settimana scorsa. Lo affermano in una nota i due consiglieri regionali del Polo liberale, ricordando che in quella stessa occasione era stato convenuto "che il programma politico di Azione presenta grandi affinità con quello del nostro gruppo consiliare", ma anche che erano stati affrontati "i temi principali sui quali bisognerà lavorare. Tra questi, Calenda ha indicato come prioritario il settore della sanità, estremamente bisognoso di una forte spinta migliorativa".

Zalukar ha descritto "lo stato di degrado in cui versa la sanità in Friuli Venezia Giulia" e ha pienamente condiviso "le perplessità sollevate da Calenda sui contenuti del Pnrr di Speranza. Non è ovviamente in discussione il ruolo che deve avere l'assistenza territoriale, ma deve esserci una pianificazione credibile e che metta in primo piano medici e infermieri, piuttosto che manufatti tanto costosi quanto inutili, se destinati a rimanere vuoti. Non ci si può dimenticare degli ospedali e della prevenzione, trascurati sia dalle maggioranze di centrodestra che di centrosinistra. Proprio parlando di ospedali è stato convenuto che questi devono cambiare nella loro strutturazione per salvaguardare la dignità del malato e proteggerlo dalle infezioni ospedaliere, che tanti morti provoca ogni anno in Italia".

Il capogruppo Nicoli, dal canto suo, ha richiamato i temi "delle infrastrutture e della transizione a energie sostenibili in Fvg, rimarcando l'esigenza che ai cittadini venga offerta una prospettiva politica moderata e liberale, visto l'appiattimento a destra e rispettivamente a sinistra degli altri due schieramenti".

"Calenda - conclude la nota - ha ritenuto di candidare entrambi i consiglieri nelle liste di Azione alle prossime elezioni regionali, confidando che il risultato sarà a due cifre, puntando molto su un progetto serio e credibile di rilancio delle politiche regionali nelle aree della sanità, delle infrastrutture, delle politiche del lavoro e delle attività produttive".