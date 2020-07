Nimis, consigliere comunale in divisa nazista

Sta facendo il giro del web la foto di Gabrio Vaccarin, consigliere di Nimis in divisa nazista. Sul caso, intervengono il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, deputato Walter Rizzetto, e il coordinatore provinciale, Gianni Candotto, che in una nota congiunta affermano: "Abbiamo appreso da qualche ora dell’esistenza di una foto che pare risalga a un Carnevale del 2010 e ritrae il consigliere Vaccarin, in abiti che richiamano un periodo storico fortunatamente concluso".

"E’ d’obbligo precisare che il consigliere in questione non è iscritto a Fratelli d’Italia, ma eletto nel 2016 in una nostra lista. Abbiamo, comunque, chiesto a Vaccarin di togliere immediatamente il nome di Fratelli d’Italia al gruppo consiliare del Comune di Nimis. Non possiamo prendere ulteriori provvedimenti in quanto, si ribadisce, non è un nostro iscritto. Se avessimo appreso prima di questa vicenda, avremmo fatto le dovute valutazioni in modo tempestivo”.

Il coordinatore regionale Rizzetto, conclude precisando: “Sembra si tratti davvero di una foto di Carnevale di qualche anno fa. Ma ciò non toglie che io nemmeno a Carnevale vestirei con quella divisa e quei simboli, che non appartengono né a me né al movimento politico che rappresento in Friuli Venezia Giulia”.