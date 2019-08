No a nuove aperture alle auto in centro a Udine

L'ipotesi di riaprire alle auto piazza Duomo e via Stringher, a Udine, non piace al Comitato Autostoppisti che, nei mesi scorsi, si era fatto promotore di un referendum perchè il centro storico diventasse pedonabile.

“La sperimentazione compie un anno. Che risultati ha portato? Com’è cambiata Udine? È sotto gli occhi di tutti: più disordine, più inquinamento, nessun rilancio del centro e nessun aumento degli affari”, scrive il comitato Autostoppisti. “Il declino continua, anzi peggiora. Gli udinesi si sono mossi con forza nei mesi scorsi per chiedere una cosa chiara e semplice: le auto fuori dal centro storico. A tal proposito ricordo a tutti che il quesito referendario supportato da migliaia di udinesi ricomprendeva via Stringher, via Savorgana e piazza Duomo”, continuano dal comitato.

“Ci vogliono politiche di mobilità moderne che sappiano rispettare le persone e la città per rilanciarla: il riferimento sono le linee guida europee sulla mobilità sostenibile non l’idea inefficace, dannosa e desueta delle auto private in centro. Per muoversi nella direzione giusta, sul territorio ci sono competenze e idee. C’è la volontà politica? Leggiamo di nuove ipotesi di viabilità che coinvolgerebbero il centro. Sono decisioni già prese? Sono solo intenzioni dell’amministrazione da porre in discussione? Non è chiaro. Lo capiremo alla riunione del tavolo di lavoro. Dobbiamo discutere di come rendere più accessibile e più viva la città, a beneficio di tutti e nel rispetto dell’ambiente”, continuano gli Autostoppisti.

“Su questo noi e i cittadini udinesi siamo pronti. Non siamo pronti, invece, al gioco delle tre carte con cui si fanno rientrare dalla finestra le auto in centro (via Stringher e piazza Duomo) e si elimina una ciclabile molto utilizzata, quella di via Mantica-via Cosattini-via Zanon. Bisogna valorizzare maggiormente piazza XX settembre e piazza Duomo? Certo che sì, ma credere di farlo facendoci passare le auto è profondamente sbagliato. Guardiamo ai modelli che funzionano. Intendono far passare la ciclabile Alpa Adria in via Mercatovecchio? Farebbe venire meno la possibilità di una via Mercatovecchio integralmente pedonale ma può certamente essere un’idea meritevole di attenzione e di cui discutere. Ma questa ipotesi non può prevedere l’eliminazione di un tratto di ciclabile tra i più usati della città come quello di via Manin. In sostanza si continua a fare l’opposto di quello che serve alla città. Non è proprio servita a niente la fallimentare sperimentazione?”, si chiedono ancora dal comitato.