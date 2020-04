No a passeggiate e sport, in Fvg proseguono le misure più stringenti

Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ospite della trasmissione Tagadà su La7, questo pomeriggio ha dichiarato che l'ordinanza regionale del 19 marzo che impone una serie di restrizioni ulteriori rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà prorogata oltre la scadenza del 5 aprile.

"L'allontanamento sociale è l'unico strumento per combattere i contagi da Coronavirus", ha premesso il governatore. "Per questo motivo non bisogna allentare le misure. In Fvg abbiamo un numero di contagi inferiore alla media nazionale proprio grazie alle misure di contenimento messe in campo prima ancora dell'arrivo del virus. E' proprio per questo che ho intenzione di rinnovare la mia ordinanza in scadenza che vieta passeggiate, jogging e quant'altro se non per motivi di salute certificati. Capiamo i sacrifici che chiediamo ai nostri corregionali - ha concluso il presidente-, ma se oggi facciamo questo sforzo, potremo tornare a una quasi normalità in minor tempo”.

Continueranno, dunque, a essere vietate, quasi sicuramente fino alla fine di aprile, le attività motorie e le passeggiate. Inoltre, resteranno chiusi i parchi e i giardini, così come nei supermercati sarà permesso l'ingresso a una sola persona per nucleo famigliare. Gli spazi commerciali, infine, a eccezione di farmacie, para farmacie ed edicole, saranno obbligati alle chiusure domenicali.