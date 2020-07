No al declassamento dell'Agenzia delle Dogane

Ha ottenuto il voto favorevole unanime dell'Aula la mozione contro ogni ipotesi di declassamento della sede dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Trieste a favore di quella veneta, presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, primo firmatario il capogruppo Claudio Giacomelli, ma che poi ha registrato l'apposizione della firma da parte di tutte le forze politiche presenti nell'Assemblea.

Una condivisione degli obiettivi del provvedimento che il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello, e quello del Patto per l'autonomia, Massimo Moretuzzo, hanno esplicitato nei loro interventi di adesione all'iniziativa che impegna la Giunta non solo a evitare qualsiasi prospettiva di subordinazione della nostra sede territoriale rispetto a quella veneta, ma anche a valutare le possibili iniziative regionali a sostegno dell'ipotesi di costituire una Agenzia autonoma del Fvg. Ragioni condivise anche dall'assessore Barbara Zilli.

La mozione ricorda che l'assetto attuale della direzione interregionale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia delle Dogane risale al 2011, dalla fusione delle due precedenti istituzioni regionali, e che nel 2018 ci fu un primo tentativo di declassare la direzione Fvg, istituendo la direzione regionale Veneto con competenza sul territorio delle due regioni e con sedi a Venezia e Trieste, di fatto depauperando l'autonomia e le competenze della direzione triestina a favore di quella veneta.

Inoltre, si evidenzia la necessità di sostenere con determinazione la costituzione di un'Agenzia territoriale autonoma al fine di tutelare il ruolo fondamentale che le dogane esercitano in ambito portuale, anche in un'ottica di piena operatività dei Punti Franchi, che è caratteristica unica e specifica del nostro porto regionale come ha sottolineato Giacomelli, prendendo atto di quanto sugli organi di stampa il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, ha garantito rispetto al fatto che non ci sarà depotenziamento della sede triestina nel processo di riorganizzazione delle sedi locali dell'ente.

Per Bolzonello la condivisione della mozione da parte del Pd sta nella convinzione che il Fvg sia una piattaforma logistica centrale del sistema mitteleuropeo, mentre Moretuzzo ha evidenziato che la questione oltre che riguardare il sistema economico dell'intero territorio regionale ha a che fare con la stessa idea di autonomia e specialità della Regione, e per questo, ha detto a nome del gruppo del Patto, è una battaglia da fare tutti insieme.

Zilli, evidenziando nell'interlocuzione tra gli uffici regionali e quelli dell'Agenzia delle dogane un depauperamento reale del ruolo istituzionale della direzione regionale delle dogane Fvg a favore degli uffici della sede veneta, ha fatto proprie della Giunta le istanze della mozione assicurando che l'Esecutivo si farà parte attiva per rappresentarle a livello centrale. E se non si può pensare che la proposta di costituire un'Agenzia delle dogane autonoma possa essere attuata immediatamente, la Giunta, ha assicurato, svolgerà il suo ruolo istituzionale raccogliendo il compito affidatole dal Consiglio regionale.

Sul tema, arriva una nota dell'Agenzia delle dogane: "Le dichiarazioni dell’Assessore Zilli in merito al potenziale declassamento della sede dell’agenzia di Trieste - si legge - sono destituite di ogni fondamento, tenuto conto che la Direzione Interregionale dell’Agenzia resta articolata sulle due sedi di Trieste e Venezia, che mantengono la propria competenza per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto".

"A dimostrazione della centralità della sede di Trieste, recentemente è stato addirittura istituito un tavolo tecnico congiunto con l’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Orientale e il suo presidente Zeno D’Agostino su tre tematiche di fondamentale importanza come lo sviluppo delle potenzialità del porto franco, l’attivazione del corridoio ferroviario Trieste-Furnitz e l’analisi delle tematiche connesse all’operatività dell’oleodotto che collega la città di Trieste con i Paesi dell’Europa centrale", conclude la nota.