No all'inquinamento odorigeno

Open Sinistra Fvg ha avviato una serie di incontri in preparazione alla presentazione di una Proposta di Legge sull'inquinamento odorigeno per dare risposte concrete ai tanti comitati sorti nella nostra regione per protestare contro i cattivi odori, come quello del Maniaghese che è stato audito in Commissione, sia per offrire a imprenditori nuovi strumenti per armonizzare le loro esigenze a quelle dei residenti.

"La nostra Regione dovrebbe al più presto emanare una norma di raccordo con la legge quadro nazionale. Intendiamo pertanto orientare l'azione della Regione in questa direzione" afferma il consigliere regionale Furio Honsell. "E' ormai ben riconosciuto che il benessere sia legato anche ai fattori cosiddetti edonici, ovvero di gradevolezza. Ci sono molte professionalità nella nostra regione, e conseguenti opportunità di lavoro, che in assenza di una norma non hanno opportunità di esprimersi".

"Il primo di questi incontri si è svolto presso il Laboratorio di Olfattometria Dinamica Lod, che costituisce una delle joint-ventures di maggior successo tra Università di Udine e il settore privato, ovvero il Gruppo Luci. Per molte tipologie di test e per progetti di tutela e abbattimento di odori il Lod è l'unico laboratorio in Italia. E' sorto come spin-off della ricerca ed è risultato vincitore una quindicina di anni fa del Premio Innovaction".