No all'obbligo di restare a casa per gli anziani

"Non si può chiudere in casa un’ampia fascia della popolazione, per una questione anagrafica", commenta Mauro Di Bert consigliere del Gruppo Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar. "Bene ha fatto il Difensore Civico regionale a intervenire, criticando l’ipotesi ventilata secondo la quale nella cosiddetta fase due ci potrebbe essere una sorta di disposizione rivolta alla categoria degli ultra 70enni, a restare in casa. Lo ritengo un provvedimento troppo generico e generalizzato, da rimettere in discussione da subito: gli ultra 70enni, per una regione come il Friuli Venezia Giulia, rappresentano circa un quinto della popolazione e proprio grazie all’aumento dell’età media e dell’aspettativa di vita, per buona parte sono persone in salute, attive fisicamente, socialmente e culturalmente".

"Non si può ricondurre a una mera questione anagrafica un’ipotizzata “debolezza” sanitaria, davanti al diffondersi di un virus, perché ci sono persone pluripatologiche fra i 40enni, come fra i 50enni, così come ce ne sono sicuramente fra i 70enni e gli 80enni, ma un distinguo in tal senso diventa quanto mai doveroso. E sinceramente non trovo corretto il presentare questa ipotesi come un tentativo di proteggere la componente anziana della popolazione, quasi a voler dire che automaticamente varcare la soglia dei 70 anni fa di una persona una probabile vittima del Covid-19", prosegue Di Bert.

"E’ giusto che le istituzioni cerchino di attuate tutte le azioni possibili a salvaguardia della salute, bene comune, ma non credo che un tanto possa giustificare la segregazione di metà popolazione, accomunata da un banale fattore anagrafico. Mi auguro che un’eventuale azione di Governo in tale direzione, possa essere ridimensionata dall’applicazione di un filtro, uno screening, attraverso magari una certificazione fornita dal medico della medicina generale, che attestando le buone condizioni di salute del suo assistito lo sottragga a una ghettizzazione ingiustificata", conclude Di Bert.