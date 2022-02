No all'ovovia, firme raccolte in due ore a Trieste

Si è conclusa in meno di due ore la raccolta delle prime 500 firme per il deposito del quesito referendario sull'ovovia di Trieste. L'obiettivo prefissato è stato raddoppiato: esauriti tutti i moduli raggiungendo oltre 900 firme. Nonostante il meteo si sono subito formate lunghe code in tutti e tre i punti di raccolta (Piazza della Borsa, Barcola e Opicina).

"L’iniziativa referendaria punta a ribadire il concetto fondamentale della democrazia - dichiara il Coordinatore del Comitato per il referendum, William Starc - e cioè che alla base di scelte importanti per il territorio deve esserci il coinvolgimento dei cittadini. La battaglia referendaria come strumento per riattivare la voglia di partecipare, informarsi e dare un contributo alla crescita democratica della nostra comunità è un sfida importante in un momento di crisi e sfiducia nella politica".

"Abbiamo raccolto l'entusiasmo e la voglia di esprimersi della cittadinanza, insieme a una forte contrarietà nei confronti di questo progetto, ritenuto dai più un inutile spreco di denaro - racconta Gabriella Robba, componente del Comitato - Questo testimonia come non sia più possibile ai giorni nostri calare dall'alto progetti come questi, letteralmente sulla testa delle persone, senza coinvolgerle nelle decisioni".

"Nonostante il meteo le persone si sono riversate da ogni punto della città, anche dai rioni più periferici, per firmare ai tre banchetti organizzati - sostiene Andrea Wehrenfennig, membro del Comitato e Presidente di Legambiente Trieste - Fondamentale il contributo delle associazioni: oltre 30 hanno già aderito al Comitato allargato e hanno partecipato all'organizzazione della raccolta firme".

Tutto il Comitato e le Associazioni aderenti ci tengono "a ringraziare la cittadinanza per l'entusiasmo dimostrato e a ricordare che questo è solo il primo passo per la campagna referendaria. A marzo, infatti, partirà la raccolta per le 12.000 firme e sarà importante avere il sostegno di tutte e tutti".