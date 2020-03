No allo stop degli Uffici postali

In merito agli orari ridotti in molti uffici postali, il Sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair, ha scritto una lettera i Prefetti del Fvg. "In queste giornate di grossa difficoltà per l'emergenza sanitaria si aggiunge una scelta che sottopongo alla Vostra attenzione e che richiede un pronto intervento. Tenuto conto che l'ultimo DPCM del 11 marzo 2020 prevede espressamente la continuità operativa di servizi essenziali, come quello che dovrebbe essere garantito da Poste Italiane, si segnala che la stessa società ha repentinamente provveduto a comunicare, con propria nota datata 12 marzo, alle Amministrazioni comunali che, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso del virus su tutto il territorio nazionale, gli Uffici Postali potranno subire chiusure, modifiche o riduzioni degli orari consueti".

"Già oggi in diversi Comuni del territorio regionale, senza alcuna forma di avviso ai cittadini se non la comunicazione ai Sindaci da parte del gestore, si stanno registrando chiusure totali o con giornate e orari ridotti", continua Maurmair. "E' del tutto ovvio che la sospensione del servizio postale comporta un'evidente venir meno di obblighi stabiliti per legge da parte di Poste Italiane. Comprendendo e sottolineando l'importanza della salute dei lavoratori di Poste è tuttavia inopportuno il modus operandi adottato. Tutte le Amministrazioni comunali, seppur tra mille attenzioni e accorgimenti, hanno continuato e continuano a garantire i propri servizi mentre è incomprensibile il comportamento del gestore di un servizio essenziale come quello postale".

"All'evidenza dei fatti la scelta di chiudere gli uffici o alternarne l'apertura comporta già un aumento del rischio di assembramenti all'esterno degli sportelli postali rimasti operativi con un ulteriore gravame in termini di mobilità delle persone che trovando il proprio recapito chiuso e, il più delle volte, sprovvisto di postamat, si vedono costrette, per recuperare a esempio il denaro necessario per la spesa, a spostarsi in altri paesi o Comuni dando vita a inopportune code", continua il sindaco.

"Ritengo assolutamente irresponsabile il comportamento di Poste Italiane che ha operato con logiche incomprensibili, se non legate forse più al profitto tanto che da una rapida verifica ha semplicemente messo in ferie il personale degli sportelli chiusi, che rischia di creare un aumento dei contagi a seguito di quanto esposto. Pertanto sono ad appellarmi, con la condivisione di diversi colleghi Sindaci, ai Prefetti del Friuli Venezia Giulia affinché sensibilizzino gli organi competenti alla vigilanza sulle attività di Poste Italiane spa perchè sia rivista urgentemente la linea adottata", conclude Maurmair.

Nella foto, l'immagine dell'ufficio postale di Arzene chiuso