No allo stralcio dei debiti, a Ronchi opposizioni all'attacco

L’opposizione, tranne la consigliera Sara Bragato, va all'attacco, a Ronchi dei Legionari, nei confronti della Giunta, dopo l’approvazione della delibera con la quale si è decisa la non applicazione dello “stralcio parziale” dei debiti di importo residuo fino ai mille euro.

Insieme per Ronchi, Lista civica Borgia, Noi con l’Italia, Lega-Fratelli d’Italia e Ronchi Nuova Era vogliono far conoscere il perché del loro voto contrario. “La proposta, senza motivazioni tecniche, pressapochista, imprecisa nei dati esprime, a nostro parere – commentano - esclusivamente una posizione di natura ideologica e politica, in quanto lo stralcio parziale era proposto dal governo nazionale, sicuramente diverso da quello cittadino".

"Va aggiunto, inoltre, che l'unico dato a conoscenza, desunto esclusivamente da tutta una serie di articoli di quotidiani locali, era dieci volte più elevato di quello svelato solamente in consiglio: 300mila euro contro 33 mila”.

I consiglieri Vecchiet, Conte, Marocco, Borgia, Dijust, Acampora e Di Bert ritengono che chi poteva beneficiare della parziale cancellazione di alcuni piccoli debiti fossero le persone davvero più fragili e che, pertanto, sia stata persa una buona occasione per aiutare i cittadini piu' bisognosi, trattandosi quasi sicuramente di importi piccoli e quindi non influenti in modo negativo sugli equilibri del bilancio comunale.

“Sia il sindaco, sia l’assessore competente e il presidente di commissione, dopo i nostri interventi - continuano - non sono stati in grado di dare nessuna giustificazione sulle motivazioni, per cui non si dovesse adottare lo stralcio parziale. In un primo momento hanno addirittura accusato la stampa di dare numeri inventati, in seconda battuta, una generica giustificazione moralista, non suffragata da dati concreti. L’importo che la Gunta ha deciso di non stralciare, 33mila euro, è circa la metà dell'importo speso per il noleggio delle luminarie natalizie, che hanno creato in città una bella atmosfera, ma che, in un periodo così pesante dal punto di vista economico, poteva essere in parte destinato a favore di interventi di carattere sociale, rivolti a cittadini più fragile”.