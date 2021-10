No Green Pass a Trieste, Lamorgese riferisce alle Camere

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha riferito alle Camere in merito a quanto accaduto negli ultimi giorni a Roma, con l’aggressione alla sede della Cgil, a Milano e a Trieste. Proprio sulle manifestazioni ‘no Green Pass’ nel capoluogo giuliano, Lamorgese ha ricostruito la vicenda, partendo dai giorni precedenti.

“La manifestazione era stata preceduta da un’intensa attività di confronto e mediazione con il Prefetto e il Presidente dell’Autorità portuale nel tentativo di evitare il blocco dello scalo. Il presidio ha registrato strumentali adesioni da parte di ambienti ideologizzati, a testimonianza di una trasversalità politico-ideologica del gruppo No Green Pass, capace di far convergere nella violenta opposizione alle decisioni del Governo posizioni molto diverse”.

“Era stato indetto uno sciopero a oltranza di cinque giorni, dal 15 al 20 ottobre. Un’astensione – ha ricordato Lamorgese – che la Commissione di garanzia aveva ritenuto illegittima. Nonostante questo si è tenuto il presidio al varco 4 del porto che, nella sua punta massima, ha registrato la presenza di 8mila manifestanti. Grazie agli altri varchi, le attività portuali non si sono fermate e la stragrande maggioranza dei lavoratori non ha aderito alla manifestazione, che ha trasformato Trieste in un polo di attrazione di migliaia di persone. Complessivamente, da venerdì 15 ottobre, è stato impedito a 700 mezzi pesanti di raggiungere l’aera portuale ed eseguire lo sbarco delle merci”, precisa il ministro.

“Nel pomeriggio di domenica, il Prefetto ha indetto il Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza che ha deciso per lo sgombero del porto. Alle 8.30 di ieri sono iniziate le operazioni: nonostante l’invito a liberare il sito, i manifestanti hanno improvvisato un sit-in, rifiutando la proposta di trasferirsi in altra piazza. In alcuni momenti c’è stato un pericolo di degenerazione; è stato, quindi, necessario ricorrere a idranti e lacrimogeni per superare la resistenza dei manifestanti più esagitati. Ma c’è stata sempre moderazione e contenimento della forza da parte degli agenti. Lo testimonia il fatto che si sono complessivamente registrati pochi casi di ricorso al personale medico (tre malori tra i partecipanti) e tre operatori della Mobile contusi”, ha detto ancora Lamorgese.

“Sono poi proseguite le protesta nelle zone attigue al porto, con tafferugli con le forze dell’ordine, a cui i manifestanti hanno lanciato sassi e bottiglie; gli agenti hanno, quindi, nuovamente usato idranti e lacrimogeni per contenerli”. Lamorgese ha quindi ricordato che sono state denunciate complessivamente cinque persone, quattro per interruzione di pubblico servizio, invito a disobbedire alle leggi statali e violazione di quanto previsto dall’articolo 18 del Tulps relativo agli obblighi per i promotori di riunioni in luogo pubblico quattro persone, e una quinta per resistenza a pubblico ufficiale.

“Una rappresentanza di manifestanti è stata ricevuta dal Prefetto e ha chiesto un incontro con esponenti del Governo, trovando la disponibilità del ministro Stefano Patuanelli. I manifestanti si erano impegnati a liberare piazza Unità e a spostarsi in Porto Vecchio. Attualmente – ha proseguito Lamorgese - l’area portuale è pienamente agibile e non si registrano criticità. E’ un impegno severo quanto delicato, visto il carattere sfidante della protesta che non si ferma nonostante gli inviti alla moderazione. Il nostro obiettivo deve essere quello di guidare il Paese a uscire dalla pandemia. Il dissenso non deve turbare la tranquillità nazionale. Bisogna garantire l’equilibrio a manifestare, nel rispetto dei principi costituzionali”, ha concluso Lamorgese.