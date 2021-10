No Green Pass, confronto a distanza Fedriga-Puzzer

A 'Mezz'ora in più', su Rai3, è andato in scena un confronto a distanza tra il governatore Fvg Massimiliano Fedriga e il portavoce del Coordinamento 15 ottobre Stefano Puzzer.

Il leader del movimento 'no Green Pass' triestino ha ribadito le ragioni della protesta e la netta contrarietà all'obbligo del certificato sui luoghi di lavoro. "Non siamo un movimento politico, siamo cittadini che lottano per vedere rispettati i loro diritti", ha detto Puzzer, ricordando le richieste avanzate ieri al ministro Stefano Patuanelli. "Come continuerà la protesta? Aspettiamo martedì le risposte del Governo, poi decideremo", ha ribadito il portavoce.

"Non conosco l'evoluzione delle varie componenti delle proteste", ha detto Fedriga, evidenziando quanto la piazza triestina sia frammentata al suo interno. "Ho visto per giorni qualche centinaio di persone accampate sotto il palazzo della Regione, appartenenti soprattutto alla sinistra antagonista, ma ci sono anche altre anime politiche. Ci sono i movimenti no Green Pass e poi c'è la parte portuale, che si è dissociata dal coordinamento... Qualcuno proverà a unire queste voci per dare vita a un movimento politico, ma non credo sia facile creare qualcosa che si fondi sul sì o sul no Green Pass", ha poi aggiunto Fedriga.

"Legittimamente ci possono essere proposte diverse, ma bisogna lavorare assieme per uscire dalla pandemia. Il vero problema è che il Covid è stato ideologizzato. Invece, servono concretezza, oggettività e decisioni supportate della scienza. Dobbiamo metterci in discussione tutti, come classe politica. Chi ha governato i territori ha avuto meno tempo di ideologizzare, perché si è più rimboccato le maniche per risolvere i problemi. Ma sicuramente c'è stato chi ha ideologizzato la pandemia".

"Dobbiamo dialogare con tutti, ma io a un mio amico consiglierei di vaccinarsi... Non viviamo in una bolla", ha poi concluso Fedriga, replicando a Puzzer. "Quello che ognuno fa ricade sempre sugli altri. Se gli ospedali si riempiono, chi ci rimette non è solo chi non si è vaccinato e viene ricoverato per Covid. Rischiamo di non poter curare velocemente chi ha altre patologie, come i malati oncologici. Quando si vive in una società, le scelte di ognuno influiscono sulle libertà degli altri. Quello che facciamo non è indifferente agli altri. Chi ha dei dubbi sul vaccino io non lo voglio crocifiggere, ma cerco nel mio piccolo e con i miei limiti di far passare il messaggio dell'importanza di difenderci tutti, perchè possiamo andare avanti insieme. Forse oggi un pezzo di libertà in più, rispetto a un anno fa, l'abbiamo conquistato...".