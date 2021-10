No Green Pass, gli universitari tornano in piazza

Gli universitari tornano in piazza contro la certificazione verde. "Dopo il piacevole riscontro dell’evento del 29 settembre, gli studenti contro il Green Pass dell'Università di Udine organizzano per mercoledì 6 ottobre dalle 16.30 alle 19 in Piazza Venerio, a Udine, 'Esercitazioni di democrazia II”, si legge nella nota.

Interverranno: Salvatore Lavecchia, docente di storia della filosofia all’Università di Udine; Vittorino Talamini, docente di fisica matematica all’Università di Udine; Mario Gregori, docente di economia all’Università di Udine, e Pietro Corvaja, docente di geometria all’Università di Udine. Per l’occasione è stato realizzato un intermezzo musicale dagli studenti dei conservatori di musica.

“Esercitazioni di democrazia è un incontro aperto alla cittadinanza che offre l’occasione di condividere momenti di dibattito, cultura e musica", concludono gli organizzatori.