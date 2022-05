No Green Pass, la posizione sulla Festa del Lavoro

In merito agli episodi che si sono verificati in occasione del corteo per la Festa del Lavoro, il Coordinamento No Green Pass di Trieste, in una nota, precisa che “non c’è stato alcun tentativo di barricata, ma di partecipazione come lavoratrici e lavoratori all'1 maggio”.

“Le provocazioni – precisano ancora dal Coordinamento - sono arrivate da parte della Cgil che ci ha intimato di andarcene quando ci siamo posizionati in corteo. Dopo essere partiti per uscire dall'impasse, li abbiamo aspettati, e lì hanno chiesto l'intervento della polizia per chiuderci in una strada (e poi in un angolo) e poter passare con i loro mezzi e striscioni. Questo è stato il momento in cui sono avvenute le cariche e sono durate solo fin tanto che sono passati gli striscioni dei sindacati confederali, poi siamo potuti passare aprendo di fatto lo spezzone sociale, il più numeroso, quello composto anche dai sindacati di base”.

“Non si tratta di fantomatici ‘no Green Pass’ o ‘no vax’ che bloccano un corteo dei lavoratori, quanto di rappresentanti di sindacati confederali che bloccano la partecipazione dei lavoratori al corteo e a raggiungere la base del palco. È una differenza sostanziale”, precisano ancora dal Coordinamento.

“Siamo lavoratrici e lavoratori contro ricatti, discriminazioni e guerra. Durante questi mesi abbiamo esposto il nostro pensiero riguardo alla gestione della pandemia, al Green Pass, alla digitalizzazione, alle politiche di privatizzazione del Governo Draghi, alla guerra e alla ridistribuzione della ricchezza in vari comunicati, interventi e iniziative. Chiediamo di smetterla di categorizzarci come ‘no vax’: è un'etichetta e un'ideologia che crediamo non esista e che, sicuramente, non ci appartiene. In ogni caso saremmo per la libertà di scelta rispetto al vaccino Covid, ma, e questo è il punto fondamentale, la nostra lotta come Coordinamento No Green Pass non è mai stata focalizzata sul vaccino bensì su tutti i temi sopra esposti”.

“Le ragioni per cui spesso, durante i cortei, le persone inveivano con rabbia sotto le sedi della stampa locale sono esattamente queste: la narrazione, essendo parziale, risulta distorta ed erronea”.