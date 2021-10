No Green Pass, tutelare l'immagine di Trieste

Il rieletto sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, annuncia la 'linea dura' contro possibili degenerazioni delle manifestazioni 'no Green Pass', che continuano ad avere come 'epicentro' il capoluogo regionale dove, dopo lo sgombero del porto, lunedì mattina, il presidio si è spostato in piazza Unità.

"Sentite le autorità competenti", scrive sul suo profilo Facebook il primo cittadino, "il Comune di Trieste procederà nei confronti dei responsabili dei disordini di questi giorni con ogni possibile azione a tutela dell'immagine della città".