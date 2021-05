No vax, minacce social a Riccardo Riccardi

Oggetto da giorni, sui social, di pesanti attacchi e minacce da parte dei no vax, il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi ha deciso di rivolgersi alla Procura. “Ognuno è libero di avere la propria opinione e può anche legittimamente esprimere critiche, ma serve rispetto nei confronti di chi la pensa diversamente e sta lavorando per il funzionamento della campagna vaccinale. Di sicuro - commenta Riccardi ai microfoni di Telefriuli - non saranno queste minacce a intimidirmi. Non lo faccio solo per me: è arrivato il tempo che anche il web abbia delle regole”.

Al vicegovernatore sono arrivati attestati di solidarietà dal mondo della politica Fvg. "Le offese e le minacce rivolte via social all'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, sono riprovevoli e inaccettabili ed è giusto che vengano perseguite. All'assessore esprimiamo tutta la nostra solidarietà, convinti che il dibattito e il confronto aperto, anche nella diversità di opinioni, siano l'unica strada percorribile e civile". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti. "I vaccini sono la via d'uscita da questa pandemia e siamo convinti che sia compito della politica allontanare ombre negazioniste, così come fermare anche l'odio spesso dilagante. Alla Giunta rivolgiamo l'appello affinché, a fronte delle adesioni alla campagna vaccinale al di sotto delle aspettative - aggiunge Moretti -, ci sia una forte spinta di sensibilizzazione istituzionale attraverso una campagna su media e social. È inaccettabile che il Friuli Venezia Giulia si trovi a questi livelli di vaccinazione dopo tutto quello che anche la nostra comunità ha vissuto in quest'ultimo anno".

"Troppo spesso ci troviamo a dover esprimere solidarietà per minacce e insulti rivolti per mezzo dei social network. È ora di dire basta: fa bene il vicepresidente Riccardi a denunciare a chi di competenza quanti si lasciano andare all'odio in rete. A lui va la nostra solidarietà, ribadendo l'apprezzamento per il lavoro che sta svolgendo nella campagna di vaccinazione e, negli ultimi 14 mesi, nella dura lotta contro il Covid". Lo afferma, in una nota, il presidente Giuseppe Nicoli a nome di tutto il Gruppo consiliare regionale di Forza Italia.

"Tutti hanno diritto di esprimere la propria opinione - osserva Nicoli -, anche quando è di natura opposta alla nostra, come nel caso dei cosiddetti no vax. Ma è ovvio che ciò deve avvenire nell'ambito di un civile confronto. Lasciarsi andare a insulti e minacce, significa travalicare il confine del dibattito democratico. Questi comportamenti si osservano troppo spesso e non si può più transigere: è corretto denunciare alle autorità ogni abuso della libertà d'espressione".