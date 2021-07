No Vax sotto casa del sindaco Ricci, solidarietà dal Fvg

Contestatori del Green Pass ieri si sono ritrovati sotto casa del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd, con decine di persone urlanti sotto il balcone in pieno centro storico.

E’ lo stesso primo cittadino a denunciare su Facebook quanto accaduto. “Manifestazione no-vax sotto casa mia. Da non credere. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete neanche cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto il Presidente Mattarella”, ha scritto Ricci.

Molti i commenti di solidarietà, anche dal Fvg. "L'assedio ignobile avvenuto sotto la casa di Matteo Ricci è il frutto avvelenato di una contiguità e di coperture politiche che ormai non si possono più occultare. Dai rapporti intercorsi fra Salvini e il capo del corteo di Pesaro, alle posizioni sui vaccini del candidato sindaco della destra a Roma, è tutta un'ambiguità coltivata. La destra leghista e pseudo-patriota si svela nonostante l'apparente 'governismo' di alcuni esponenti che fanno schermo a un volto ribellista e antidemocratico", afferma la senatrice Tatjana Rojc.

"È successo di nuovo. I sedicenti difensori della libertà, in nome del no-vax, minacciano la famiglia del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Salvini e i suoi scherani in piazza decidano da che parte stare. Qui in ballo non c'è solo un governo, ma il futuro della democrazia. Solidarietà a Matteo Ricci e alla sua famiglia", così il componente della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri.