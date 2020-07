Nomine a Udine, la minoranza chiede chiarimenti

I consiglieri comunali del Pd di Udine Cinzia Del Torre, Alessandro Venanzi e Vincenzo Martines chiedono chiarimenti alla Giunta in merito ai requisiti per le nomine. "Ci domandiamo quali siano i requisiti morali che il Sindaco e la Giunta ritengono necessari o almeno importanti per poter presentare candidature ed effettuare nomine? Ci è giunta notizia che il Comune di Udine abbia presentato la candidatura del Commercialista Claudio Gottardo, per la composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cosef, che dovrebbe avvenire il 10 luglio".

"Colpisce questa scelta poiché, dagli organi di stampa, abbiamo saputo che quattro giorni prima della data prevista per la nomina, ovvero il 6 luglio, avrà inizio la fase dibattimentale di un procedimento per un reato fiscale legato alla gestione di una società, a carico di alcune persone, tra cui proprio Gottardo. Presenteremo un documento in Consiglio Comunale per chiedere quali analisi e quali approfondimenti faccia l’Amministrazione Comunale sulle nomine che propone", concludono i consiglieri.