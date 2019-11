"Non piangiamo per i due agenti uccisi"

Anche la morte di Pierluigi Rotta e Matteo Demengo divide. Ieri, a Trieste, una decina di persone si è riunita davanti alla Casa circondariale di via del Coroneo per manifestare contro quello che reputano essere "un dramma sociale, non un dramma di Stato". A renderlo noto con un video pubblicato su Facebook è stato l'assessore regionale alla sicurezza, Pierpalo Roberti.

"Ci ho pensato a lungo prima di pubblicare questo video”, ha scritto Roberti. “Alla fine ho deciso che è giusto farlo. E’ giusto che la maggioranza silenziosa s’indigni, provi disgusto e rabbia per questa gente che non può essere semplicemente ignorata perché purtroppo c’è, esiste e ci dobbiamo fare i conti. Ora mi auguro tutti denunciati, processi svelti e giudizi severi per chi ha infangato la memoria dei nostri figli delle stelle e di tutta la città".

Nel video, uno dei manifestanti, con megafono, sottolinea: “Noi le lacrime per i due poliziotti uccisi non le versiamo, indipendentemente dalla dinamica o dai motivi di una situazione che anche a noi scuote, perché vogliamo capire le cause sociali che portano a fatti del genere. I due caduti hanno scelto di impugnare la armi, servendo lo Stato. La loro era una scelta consapevole. Non tutta Trieste ha pianto per questi due uomini. Se quelle lacrime sono dettate da sentimenti umani, allora ci chiediamo perché non si è scesi in strada per la morte di Riccardo Rasman, ucciso nel 2006 nel suo appartamento dai poliziotti, ora in servizio presso la Questura di Trieste... Una parte della città non piange perché sa cosa fanno gli uomini della Polizia a chi si ribella”.