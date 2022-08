Non più Bronx, ma ancora corpo estraneo alla città

In un batter di ciglia o poco più hanno chiuso il mitico bar Est, la banca e l’edicola. Il quartiere Aurora, nome vincitore di un bando che voleva cambiare faccia alla zona Est e in particolare a via Riccardo di Giusto, meglio conosciuto come il Bronx di Udine, non è più depresso, quanto spogliato dei servizi minimi.

Peccato che la cosiddetta Manhattan, la zona dei condomini Anni Ottanta e delle villette a schiera, non sia riuscita ad attirare più abitanti dalle altre zone della città. Il Peep Est resta un quartiere a sé stante.

In realtà, nella zona, molto più verde di molte altre aree della città, resistono un supermercato, una farmacia, un ambulatorio con pediatra e consultorio, la posta, il Pig - Punto incontro giovani, campi sportivi e un locale gestito da cinesi. Restano a presidiare il territorio la chiesa e le scuole, dall’infanzia alla media inferiore.

Peccato che un unico bar per quasi 3mila persone e un unico parco giochi per i bambini siano pochi, che il Pig sia aperto poche ore al giorno e le associazioni sportive, che gestiscono i campi, non sempre collaborino tra di loro. E peccato che nessuno di questi servizi attragga udinesi da altri quartieri. Neanche la fornita biblioteca.

“Manca una regia", spiega Umberto Marin, presidente di ‘Time for Africa’, che cerca di creare momenti di aggregazione nella zona. "Ci sarebbe una struttura ormai abbandonata da anni che potrebbe essere occupata dalle associazioni e anche gli spazi del Pig potrebbero essere gestiti insieme. Bisognerebbe dividere i compiti e lasciare più spazio a chi dimostra di aver voglia di fare”.

Anche per Chiara Mattelig, presidente del consiglio di quartiere 3 Udine Est Di Giusto “è difficile che le associazioni programmino insieme le iniziative. Per lasciare un segno dal punto di vista sociale e culturale, bisognerebbe avere una progettualità comune. Anche gli spazi attrezzati sono sotto utilizzati”.

Se una volta il quartiere era considerato zona di spaccio e di malavita e chi viveva in altre parti di Udine non ci metteva assolutamente piede, ora quello della droga è un problema meno presente che in altre zone della città. Basti pensare a Borgo Stazione dove, tra l’altro, gli stranieri residenti sono più numerosi che in via Riccardo, il 34% contro il 24%. Non ci sono nemmeno più le ‘guerre’ tra rom e 'riccardini'. Restano le liti tra familiari.

“Il Pig gestito dalla cooperativa Aracon, che ha vinto il bando del Comune – spiega Luca Onorio Vidoni, consigliere comunale con delega ai centri di aggregazione –, unisce bambini dai 6 anni e anziani. In collaborazione con l’Auser è partito il progetto che vede i piccoli insegnare ai nonni l’uso dello smartphone e i ‘vecchi’ come si taglia e cuce. Durante l’anno scolastico la scuola Bellavitis collabora con il Pig, che offre anche sostegno nei compiti a casa agli studenti in difficoltà. Ed è aperto anche uno sportello di aiuto psicologico sia per i bambini, sia per gli adulti che chiedono aiuto".