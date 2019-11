Non solo Berlino: da Gorizia l’Unione si allargò a Est

1989 – 2019: sono passati trent’anni da quando il crollo di quello che fu il simbolo per eccellenza della divisione nel nostro continente – il muro di Berlino - segnò l’inizio del sogno europeista.

Certo, in precedenza gli accordi commerciali e i trattati politici tra i Paesi del blocco occidentale avevano già delineato il progetto un’Europa unita, ma fu nell’89 che si pensò di poter davvero realizzare quell’idea, allargandola anche ai Paesi dell’ex blocco sovietico.



Nel 1989 la cartina politica del ‘Vecchio continente’ era in trasformazione: l’Urss si stava disgregando, la Germania puntava a riunificarsi dopo 40 anni di divisione tra Est e Ovest. Il crollo del muro e l’entusiasmo dei tedeschi per la caduta del confine fotografano l’istante in cui un’Europa unita sembra a portata di mano. A questo momento storico seguì una serie di trattati (tra i quali quello di Maastricht che fissò le tappe per l’unificazione monetaria e quello di Schengen che regola l’apertura delle frontiere) che contribuirono a costruire l’Unione europea.



Bisognò aspettare il 2004, però, perché fosse definitivamente sancita la fine della divisione tra Europa occidentale e orientale grazie all’ingresso nell’Unione di sette Paesi dell’ex blocco sovietico più Cipro, Malta e Slovenia. Fu quello uno dei momenti più significativi per la storia del Friuli Venezia Giulia, perché coincise con l’abbattimento del ‘nostro’ muro di confine, quello di Gorizia, che dal 1947 aveva tagliato in due il capoluogo isontino, separando genti e culture che da tempo immemore facevano parte della Mitteleuropa.