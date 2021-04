Novelli a Montecitorio con la mascherina trasparente

"In Italia ci sono circa 7 milioni di persone con problemi all'udito; 7 milioni di persone che vanno a scuola, frequentano i luoghi pubblici, usufruiscono dei servizi pubblici, vanno negli ospedali e si trovano di fronte a un muro di comunicabilità. Quello di cui hanno bisogno è che ci sia la possibilità per loro di comprendere il loro interlocutore, visto che tutti quanti noi siamo costretti ad usare le mascherine. E le mascherine trasparenti, permettendo la lettura del labiale, contribuiscono ad abbassare questo muro. La Ministra Stefani si è presentata in tv con una di queste mascherine e ha detto che il commissario Figliuolo avrebbe provveduto a sollecitare quella che è la certificazione per abbattere definitivamente questo muro. Sono qui per ricordarlo e sollecitare il Governo a fare quello che è un passo importante". Lo ha detto ieri sera in aula il deputato di Forza Italia Roberto Novelli indossando un modello di mascherina che ha ricevuto parere positivo dall'ISS.