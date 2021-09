“Non possiamo continuare col gioco della Lega dai due volti: Fedriga dica se la pensa come Salvini anche sul ritorno dell’Italia alle centrali nucleari".



Così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito dell’annuncio del leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha auspicato di ridiscutere l’opzione dell’energia nucleare con il premier Draghi.



"I cittadini - prosegue Shaurli - hanno il diritto di capire se le politiche del partito del presidente del Friuli Venezia Giulia sono quelle che, come pare, decide Salvini a Roma o se si cambia posizione e racconto a seconda di cosa fa comodo. Vale lo stesso per la polemica sul green pass e in generale sull’atteggiamento verso i vaccini. E’ indelebile il ricordo di Fedriga in piazza contro le chiusure e non dimentichiamo le prese di posizione della Giunta Fedriga contro la centrale di Krsko che abbiamo a due passi. Può essere comodo andare in giro per la regione solo a fare campagna elettorale, ma chiarezza e coerenza non sono opzionali quando si governa”.