Nue 112, rivedere il modello del Fvg

“Come sindacato dei Vigili del Fuoco abbiamo riscontrato nel Friuli criticità nell’attuale modello di Numero Unico di Emergenza 112. Chiediamo di rivedere e migliorare il sistema Nue 112 per dare una risposta immediata e tecnicamente corretta alle necessità di sicurezza e soccorso dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Noi proposte ne abbiamo, ma servirebbe ora un impegno della politica per istituire un tavolo tecnico che possa far dialogare tutti gli attori della sicurezza e del soccorso al fine di far emergere le criticità e condividere una revisione migliorativa del modello 112 oggi esistente. Chiediamo attenzione alla giunta Fedriga affinché valuti la nostra proposta costruttiva”.

Lo ha detto Damjan Nacini, segretario regionale del Conapo, il Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, intervenendo ieri all’incontro pubblico con i cittadini di Trieste che la Senatrice Laura Stabile ha organizzato sul tema “Sanità: si salva chi può ?”.