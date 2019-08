Nulla di fatto del Cipe per il raddoppio del Ponte sul Meduna

“L’ostruzionismo al nuovo Ponte sul Meduna è di chi non ha dato la giusta accelerata alla fase progettuale, a partire dallo studio di fattibilità. Per questo, oggi non c’è da meravigliarsi se dal Cipe giunge fumata nera”. Questo il commento del Portavoce alla Camera del MoVimento 5 Stelle Luca Sut, a seguito della notizia del mancato via libera per l’accesso ai fondi del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica.

“Se le Giunte regionali degli ultimi vent’anni avessero preso in carico il problema di viabilità che da sempre attanaglia il Ponte sul Meduna – prosegue Sut - oggi non staremo a commentare l’allontanarsi di un’opera infrastrutturale così importante per il territorio. Quale rappresentante del M5S, ribadisco il No a una politica del battibecco e un Sì a una politica del fare. Ciò significa portare avanti con responsabilità progetti indispensabili come il raddoppio del ponte. In questo caso – incalza il pentastellato – questo non è avvenuto”.

“Il risultato? - aggiunge - è che i pordenonesi continueranno a rimanere imbottigliati nel traffico, mentre la politica litiga, non agisce ma preferisce speculare su proposte di principio come la nostra. Indicare il dito e non la luna non sembra però ripagare, vista la fase di stallo in cui giace l’opera. Detto questo - si avvia a concludere - andiamo avanti”.

In chiusura, la proposta del deputato M5S: “E’ mia intenzione farmi tramite con il Ministero per i futuri passaggi necessari all’approvazione del progetto. Tempo se n’è perso anche troppo, tutti ricordiamo la deviazione dei fondi previsti dalla Giunta Illy su altre iniziative, e per questo ringraziamo ancora il successore forzista Renzo Tondo. Basta schermaglie bipartisan e accuse infondate, mi adopererò in prima persona con Roma per il buon esito del piano di realizzazione che il territorio ci chiede da tempo”.

A rincarare la dose, il consigliere regionale Mauro Capozzella che sottolinea: “Sono trent’anni che destra e sinistra di questa Regione si rimpallano le responsabilità. La verità – tuona Capozzella - è che siamo sempre stati amministrati da una classe dirigente piccola e gretta. Se mi chiedete un parere sul Tav – ribadisce – è che si tratti di un buco inutile e miliardario in una montagna piemontese, a cui antepongo il raddoppio di un ponte che colleghi meglio la città in cui vivo al resto del mondo”.

Rimane aperto l’esito della questione per la consigliera comunale in quota M5S, Mara Turani: “Siamo alle solite, è più importante accusarsi a vicenda piuttosto che risolvere. Il ponte - si chiede - rimarrà solo progettuale?”.