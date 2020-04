Nuova era per Autovie, non si placano le polemiche

"È legittimo chiedersi se sia stata opportuna l'esclusione di Assicurazioni Generali dal CdA di Autovie Venete. Generali è tra le prime società della Borsa italiana per capitalizzazione e il maggior contribuente della Regione Friuli Venezia Giulia, e solo pochi mesi fa ha confermato la volontà di non spostare da Trieste la sua sede legale. In sostanza, si rinuncia alla rappresentanza in CdA di un socio autorevolissimo, attore di primo piano dell'economia, della finanza e del credito in Regione. L'auspicio è che le ragioni che hanno portato a questa scelta siano molto solide dal punto di vista strategico". Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, commentando l'uscita dal CdA di Autovie Venete Spa del Presidente del consiglio di amministrazione di Banca Generali Giancarlo Fancel. Il gruppo assicurativo è stato l'unico socio a esprimere un voto d'astensione durante l'assemblea che ha deliberato le nomine.

"In un momento cruciale per Autovie, con il rinnovo della concessione e la guida della società verso la newco, affidarsi agli amici e ai trombati, senza specifiche competenze sulla materia, rischia di essere fortemente dannoso, visti gli obiettivi straordinari che si hanno davanti". A dirlo è il vice capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti commentando in una nota le nomine del nuovo cda di Autovie Venete.

"Innanzitutto va la nostra riconoscenza e stima a Castagna, che con competenza e grande professionalità ha gestito in questo ultimo periodo la società da presidente e direttore generale, e ha accompagnato tutte le fasi della terza corsia dell'A4" commenta Moretti.

"Le nomine attuali purtroppo - aggiunge il consigliere dem - sono assolutamente deludenti per profilo e competenze, a partire dal presidente Paniz, ex parlamentare veneto di Forza Italia, senza alcuna competenza ed esperienza nella gestione amministrativa di una Società così complessa. Insomma, un paracadutato della politica, di cui vorremmo davvero capire le competenze. E poi non potevano mancare due candidati sindaci leghisti, Grattoni e D'Orlando, trombati un anno fa alle ultime elezioni a Manzano e Tolmezzo e oggi ricompensati a spese dei contribuenti regionali".

"Sono del tutto fuori luogo e offensive le dichiarazioni del consigliere del Pd Diego Moretti sul nuovo Consiglio di amministrazione di Autovie Venete". Queste le parole del consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), che risponde con una nota a quanto affermato da Moretti circa le nomine del nuovo Cda della società di Palmanova. "Purtroppo, quando non hanno proposte né valide argomentazioni, gli insulti sono l'unica risposta che sanno fornire alcuni esponenti del Partito Democratico. Una vera e propria caduta di stile e un commento inadeguato, quello di Moretti, ancor più da consigliere regionale non di prima nomina qual è, dunque consapevole dei ruoli e dei toni opportuni, forse un bel tacere sarebbe stato più opportuno", sottolinea Bernardis.

"Il nuovo Cda lavorerà nell'interesse del territorio, per la tutela del bene collettivo - fa sapere il consigliere della Lega -, con competenza e perseguendo l'obiettivo di una società sana e stabile dal punto di vista finanziario. A tal proposito, auguro buon lavoro al presidente Maurizio Paniz, a Tiziano Bembo, Zorro Grattoni, Laura D'Orlando ed Elisa Faccin".